OoH Outfront verkauft Kanada-Geschäft an Bell

Der US-amerikanische OoH-Riese Outfront Media verkauft sein Kanada-Geschäft an Bell Media, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Telekommunikationskonzerns BCE. Der Kaufpreis beträgt 410 Millionen Kanadische Dollar in bar – was rund 280 Millionen Euro entspricht –, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen und eines Rückbehalts. Der Abschluss der Transaktion wird für 2024 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung und anderer Abschlussbedingungen.

Zum 31. Dezember 2022 betrieb das kanadische Geschäft von Outfront Media insgesamt 9.325 OoH-Flächen – davon laut Website rund 200 DooH-Displays – und erwirtschaftete in diesem Jahr einen Umsatz von 91,9 Millionen US-Dollar.

Ergänzung zum Astral-Netzwerk

Jeremy Male, Chairman und Chief Executive Officer von Outfront Media, sagt: „Der Verkauf unseres kanadischen Geschäfts unterstreicht den Wert unserer Aktiva und verschafft uns zusätzliche finanzielle Flexibilität, während wir uns auf unsere US-Aktiva konzentrieren. Auch wenn wir unsere kanadischen Kollegen vermissen werden, wissen wir, dass das Geschäft, das wir gemeinsam aufgebaut haben, bei Bell Media in hervorragenden Händen sein wird.“

Bell Media hat ein weitverzweigtes Media-Portfolio, darunter CTV-Fernsehsender, Radiosender, den Streaming-Dienst Crave sowie das OoH-Netzwerk Astral.

Stewart Johnston, Senior Vice-President, Sales and Sports von Bell Media, kommentiert: „Die Kategorie Out-of-Home gewinnt als Werbeträger mit großer Reichweite immer mehr an Bedeutung, während digitale Formate größere Möglichkeiten zur Zielgruppenansprache bieten. Das vielfältige Angebot von Outfront an kanadischen Assets unterstreicht das Engagement von Astral, wirkungsvolle Multi-Channel-Marketinglösungen zu liefern und gleichzeitig die digitale Strategie von Bell Media zu beschleunigen.“