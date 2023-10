Das Erlebniscenter Outernet London, das über und über mit LED-Walls ausgestattet ist, hat im September ein neues immersives Erlebnis gestartet: „The Butterfly Trail“ führt die Besucher durch die botanische Werkstatt des unerschrockenen Entdeckers Professor Peter Pelgrin in sein Gewächshaus, das von farbenfrohen Schmetterlingen bewohnt wird.

Der Clou: Nicht nur fliegen die Schmetterlinge über die großen LED-Wände. Mit einem Smartphone können die Besucher außerdem mit der Oberfläche interagieren, indem sie Animationen in Echtzeit auslösen und Augmented-Reality-Schmetterlinge freisetzen können.

„Bei Outernet London ist es unser Ziel, groß angelegte Gemeinschaftserlebnisse zu schaffen, die das Publikum zusammenbringen und in andere Welten entführen, sei es in den Weltraum oder in einen magischen botanischen Garten, wie wir es mit The Butterfly Trail getan haben“, sagt Alexandra Payne, Kreativdirektorin bei Outernet London.

Für die kreative Umsetzung ist das Studio Pixel Artworks verantwortlich, da sich auf immersive Erlebnisse spezialisiert hat.

Tom Burch, Geschäftsführer von Pixel Artworks, kommentiert: „Der Gedanke, dass man im Herzen Londons in die Natur eintauchen und Schmetterlinge in der Hand halten kann, ist fantastisch! Die Einführung von The Butterfly Trail im Outernet, einer der meistbesuchten Attraktionen Großbritanniens, mit solch innovativer Erlebnistechnologie hilft uns, kreative Grenzen zu überschreiten und das Publikum für neue, aufregende Erlebnisse zu begeistern. Dies ist die nächste Generation der Erlebnisunterhaltung, die das Potenzial von AR demonstriert, wenn es nahtlos in imaginäre, immersive Welten integriert wird – und unsere alltäglichen Erfahrungen auf ein neues Niveau hebt.“

Das Outernet ist mit der Performance in diesem Jahr zufrieden – die Besucherzahlen würden weiter ansteigen, und man sei guter Dinge, bald die meistbesuchte Erlebnis-Location in London zu sein.