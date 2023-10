Alfalite, der einzige europäische Hersteller von LED-Walls, hat sein erstes Projekt in Pakistan durch seinen Distributor World Wide Vision durchgeführt. Und dann wurde es gleich prominent: Der Senat des asiatischen Landes hat zwei große LED-Walls des Modells Alfalite Modularpix Pro 1.9 an den Wänden des Plenarsaals installiert.

Das Projekt wurde vom lokalen Händler der Marke, World Wide Vision, mit Sitz in Islamabad entwickelt, der von Alfalite für die Installation der LED-Screens zertifiziert und geschult ist.

Die beiden Screens sind jeweils 5 mal 3 Meter groß – das sind insgesamt 120 Modularpix-Pro 1.9-LED-Panels. Dabei verfügen sie über eine Auflösung von jeweils 2.560 mal 1.536 Pixeln. Gesteuert werden die Displays von zwei Novastar VX1000 All-in-One-Controllern, die ebenfalls von World Wide Vision geliefert wurden.

Mit Orim ausgestattet

Die LED-Panels sind zudem mit Alfalites Orim-Technologie ausgestattet, bei der eine Harzinjektion die Präzision zwischen den Modulen und die Robustheit verbessert.

Luis Garrido, Executive Director von Alfalite, kommentiert: „Wir sind sehr zufrieden mit dieser ersten Installation in Pakistan und möchten unserem Partner World Wide Vision für die hervorragende Arbeit bei der Integration unserer Bildschirme in den Senat des Landes gratulieren.“

Huzaifa Mustafa, technischer Direktor von World Wide Vision, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir unser erstes Projekt mit Alfalite in einer so symbolträchtigen und anspruchsvollen Umgebung wie dem Senat abgeschlossen haben. Die Arbeit mit den in Europa hergestellten Bildschirmen von Alfalite gibt uns großes Vertrauen für unsere Kunden, abgesehen von der hervorragenden Bildqualität, die sie bieten, und der Gewissheit, dass sie mit der Orim-Technologie ausgestattet sind, die sie besonders robust macht.“