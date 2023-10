Täglich gehen dem Planeten rund 150 Arten verloren. Auf diesen dramatischen Artenschwund aufmerksam zu machen, darum dreht sich der Film Pambara mit dem Erdmännchen Eddi Erdmann in der Hauptrolle.

Doch steht der Film nicht für sich alleine, sondern ist in ein mediales Gesamtkunstwerk eingebettet, das auch DooH einschließt. Der Film und das Gesamtwerk wurden vom Künstler Matto Barfuss in Zusammenarbeit mir Ströer Media Creation entwickelt.

Für Catharina Enderlein, Head of Media Creation bei Ströer, eignet sich DooH perfekt dafür, die extrem wichtige Botschaft in zahlreichen kurzen Einzelkampagnen zu überbringen. „Eine smarte Stadtkommunikation in unseren unmittelbaren Lebensumfeldern, vernetzt auf verschiedenen Formaten, verbunden mit anderen Channels und Kanälen und relevant“, erklärt sie gegenüber invidis. „Es geht in der Tonalität nicht nur um Informieren, es geht um Interagieren und ein wahrhaftiges Sprechen durch und mit dem Medium.“

Eddi auch auf Youtube

Gestartet wurde die Kampagne am 25. September mit Spots auf DooH-Flächen von Ströer. Hier kommt Eddi Erdmann im Stadtbild an und stellt in Echtzeit Fragen. Heute, am 4. Oktober, ist schließlich die Premiere des Films im Zoopalast Berlin mit zahlreichen Prominenten. Hierfür wurde heute nur in Berlin ein spezieller Spot ausgestrahlt, der die Veranstaltung bewirbt.

Weitere Kampagnenteile werden nach und nach enthüllt. Zu jedem DooH-Auftritt von Eddi Erdmann wird es online komplexere Informationen zu den Einzelthemen geben, mit ausführlichen Fakten und wissenschaftlich fundierten Hintergründen. Alle Teile des Naturwerks werden auf dem Pambara-Youtube-Kanal nach der ersten Sichtbarkeit im Stadtraum dauerhaft ausgestellt.