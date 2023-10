„Not her“ ist Elena Bellantonis neues Art-Projekt für die Dior Frühjahr-Sommer 2024 Pre-a-porter Show. Die italienische Künstlerin kreierte für die raumfüllende, 7 Meter hohe LED eine digitale Fotocollage inspiriert von 300 Archivaufnahmen sexistischer Werbeanzeigen.

Entstanden sind 24 neue animierte Motive mit der Ästhetik und Visualisierung der 1940er-Jahre bis heute. Die neuen, speziell für Ihr Werk entwickelten Kampagnen zeigen Fotos zusammen mit Slogans. Jedes Foto „verfügt über eine eigene Phrase“ – wie eine sprachliche Antwort auf die Bilder. Die Protagonistin in diesen Anzeigen ist die Künstlerin selbst. Hierzu hat sie für jeden Shot ein eigenes Set entworfen und versetzt sich so in die Situationen und Körper anderer Frauen als Subjekte des Werbeinhalts.

Bei der visuellen Darstellung hat sich die Künstlerin an mechanischen Anzeigetafeln orientiert – eine analoge, an die digitale Sprache angepasste Darstellung, bei der die Bilder durch den Rhythmus des Mechanismus in regelmäßigen Abständen zusammengesetzt und wiederholt werden. Die Anzeigetafeln erzeugen ein Geräusch im Takt der Abfolge der Buchstaben. Die bewusst poppig gehaltene visuelle Gesamtdarstellung wird durch kleine Objekte begleitet, die sich wie animierte Motive über eine Collage bewegen.