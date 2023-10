Die Plakadiva 2024 ist für Einreichungen bereit: Am 1. November dieses Jahres startet der Wettbewerb um die Plakadiva 2024. Auch diesmal konzentriert sich der Award auf die drei entscheidenden Faktoren für erfolgreiche OoH-Werbung: starkes Artwork („Beste Kreation“), ideenreiche Umsetzung („Beste Innovative Nutzung“) und ein strategisch ausgefeilter Medieneinsatz („Beste Mediastrategie“). Ausrichter ist wie immer der FAW, der Fachverband Aussenwerbung. Wie üblich ist die Teilnahme an der Plakadiva kostenlos.

Über diese klassischen Plakadiva-Kategorien hinaus ist erneut ein Sonderpreis für den besten Einsatz von OoH zum gesellschaftlichen Nutzen ausgeschrieben. Er wurde 2023 erstmals verliehen, um die Bedeutung von Außenwerbung für Kampagnen mit gemeinnützigem Zielen hervorzuheben. „Gerade Institutionen und Organisationen mit einem gesellschaftlichen Anliegen nutzen OoH intensiv, weil sie hier die Bevölkerung in ihrer ganzen Breite erreichen“, erklärt FAW-Hauptgeschäftsführer Kai-Marcus Thäsler. „Auch im Wettbewerb um die Plakadiva tauchen diese Kampagnen immer häufiger auf, können wegen ihrer andersartigen Rahmenbedingungen aber kaum anhand der Kriterien für kommerzielle Kommunikation bewertet werden.“

Preisverleihung im März 2024

Für die Einreichungen in den drei Wettbewerbskategorien wie auch für den Sonderpreis gilt: Es sind ausschließlich reale OoH-Kampagnen zugelassen, die im Jahr 2023 in Deutschland geschaltet wurden. Neben Informationen zum Ablauf und zu den Teilnahmebedingungen stehen auf der Website der Plakadiva die Einreichungsunterlagen zum Download bereit.

Einen ersten Eindruck vom State of the Art der OoH-Kommunikation in Deutschland gibt die Shortlist, die Mitte März im nächste Jahr veröffentlicht wird. Die finale Preisverleihung findet am 24. April 2024 in München statt.