Die nächste Plakadiva wird am 24. April 2024 stattfinden. Zum zweiten Mal lädt der Fachverband Aussenwerbung für die Award-Verleihung in das Münchner Werksviertel ein. Prämiert werden die besten Out-of-Home-Kampagnen des Jahres. Auf der diesjährigen Veranstaltung waren mehr als 600 Gäste der Einladung des FAW gefolgt, um mit den Siegern des Wettbewerbs zu feiern.

„Besser hätten wir uns die Premiere von Plakadiva in München nicht wünschen können. Entsprechend hoch hängt die Messlatte für 2024 – die Planungen sind bereits in vollem Gange“, sagt FAW-Hauptgeschäftsführer Kai-Marcus Thäsler. Am Rahmen der Veranstaltung soll sich nichts Grundsätzliches ändern, mit einer Keynote zur Eröffnung und der Verleihung der Plakadiva-Awards im Anschluss.

Nachdem dieses Jahr Sascha Lobo die Eröffnungsrede hielt, will der FAW auch nächstes Jahr einen bekannten Keynote-Speaker holen, der sich mit der Werbewirtschaft auskennt. „Wir versprechen einen sicherlich kurzweiligen und inspirierenden Vortrag“, sagt Kai-Marcus Thäsler. Rund um das offizielle Programm gibt es wieder Gelegenheit zum Networking in entspannter Atmosphäre.

Den jährlichen Plakadiva-Turnus eröffnet die Ausschreibung des Wettbewerbs noch in diesem Jahr – ab 1. November 2023 ist die Einreichung von Kampagnen möglich. Die Infos und Unterlagen für die Teilnahme stehen dann auf der Website bereit.