Purelink hat seine Vuelogic-Serie an Collaboration-Tools durch eine neue Generation an Videobars ergänzt. Die Vuelogic Bar ist in zwei Größen erhältlich.

Die VL-VB300 eignet sich mit 700 Millimetern Breite besonders gut für große Konferenzräume. Die All-in-One 4K-Kamera mit 4-MEMS-Mikrofon-Array und Full HD verfügt über eine Reichweite von bis zu acht Metern sowie über 5-Watt-Breitbandlautsprecher.

Integriert ist außerdem ein ProAV Medien-Switcher mit Konnektivitätsmöglichkeiten zu verschiedenen Geräten. Dadurch werden neben kabelgebundenen Bildschirmpräsentationen über USB-C und HDMI auch Optionen für Wireless BYOD/BYOM-Streaming – Windows, Airplay oder Miracast – inklusive Modi für geteilten Bildschirm mit automatischer Umschaltfunktion möglich gemacht.

Bis zu zwei Streaming-Dongles sind optional erhältlich. Durch Plug-and-Play mit einer sehr guten Kompatibilität für Betriebssysteme und UC-Anwendungen – zum Beispiel Zoom, Teams, Webex oder Tencent Meeting – sowie flexiblen Web-GUI-Steuerungsoptionen, einer Fernsteuerung und integriertem WAP ist die Vuelogic VB300 auf verschiedene Konferenz- und Collaboration-Szenarien vorbereitet.

Für Huddle Rooms

Die VL-VB200 hat 460 Millimeter Breite und eignet sich für Huddle Spaces oder kleinere Meeting-Räume. Die 18o-Grad-Weitwinkel-EPTZ Kamera mit 4K bietet Funktionen wie Auto-Framing und Moderatoren-Tracking, basierend auf einem intelligenten Algorithmus. Die Mikrofone haben eine Reichweite von bis zu fünf Metern und verfügen über AEC, AGC und ANS; sie unterdrücken Hintergrundgeräusche, um eine gute Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Die Vuelogic Videobars sind ab sofort über Purelink und autorisierte Vertriebspartner erhältlich.