Zeta Display erwarb Nordland Systems mitten in der Pandemie im Jahr 2021, um die Konsolidierung des europäischen Marktes für Digital Signage weiter voranzutreiben und die Marktdurchdringung in der wachsenden DACH-Region für Digital Signage-Lösungen zu erhöhen. Zeta Display tauschte das Nordland-Management in den Folgejahren aus.

Seit 2023 leitet der ehemalige Google-Manager Stefan Hoffmann als Country Manager die Deutschland-Niederlassung von Zeta Display. „Das hat lange auf sich warten lassen und es ist großartig, nun auch offiziell als Zeta Display Germany nach außen anerkannt zu werden“, erklärt Stefan Hoffmann.

„Seit wir dem Zeta-Display-Team beigetreten sind, haben wir stark von der Zusammenarbeit und Produkterweiterung sowie größeren Ressourcen profitiert, die es uns ermöglicht haben, noch weiter zu wachsen und uns weiterzuentwickeln, um wettbewerbsfähiger zu werden und ein signifikantes DACH-Geschäftswachstum zu gewinnen und zu liefern“, erklärt der Country Manager weiter. „Wir sind sehr stolz darauf, nun ausschließlich als Zeta Display Deutschland bekannt zu sein und freuen uns auf den weiteren Erfolg unserer internationalen Expansion.“