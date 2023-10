Eigentlich wäre Retail doch so einfach, wenn die Anspruchshaltung und das Interesse von Konsumenten und Kunden sich nicht verändern würde. Doch E-Commerce, Mobile, Social Media und nicht zuletzt die Pandemie haben die Ansprüche an den stationären Einzelhandel massiv verändert. Früher galten eine Auswahl von 100 TV-Geräten noch als riesig, heute erwarten Kunden ein ähnlich breites Warenangebot wie Amazon mit Listen von mehreren tausenden Modellen.

Stores müssen im Wettbewerb mit Online einen neuen Fokus finden: statt hunderte Meter von TVs setzt der Einzelhandel auf ein kuratiertes Warenangebot, Engaging Experiences, Erlebnisdesign und Beratungskompetenz. So das Fazit des Samsung Luxury Retail Summits in London. Ob Retailer (Zegna, Benetton), Architekten (Stewart & Partner aus Südafrika), Marketingverantwortliche (Samsung Retail) oder Digital Signage-Anbieter (M-Cube) – alle Experten sind sich einig, dass wirkungsvolles Digital Signage mehr sein sollte als nur digitale Poster.

Display Partner Day: Samsung lädt ein und die Branche kommt

Nicht nur nach London lud Samsung ein, sondern auch zum traditionellen Display Partner Day in den europäischen LED-Showroom nach Schwalbach vor den Toren Frankfurts. So auch Ende September, als es bei Samsung um Displays und LED in Retail, dem Bildungswesen, in DooH oder im Unternehmensumfeld ging.

Beim diesjährigen Display Partner Day stellten die Samsung-Experten Steven Pollok und Amit Chatterjee die neuen Produkthighlights vor. Impulsvorträge präsentieren Urs Meier und Thomas Baumann.