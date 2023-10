Vom Bürgersaal im Rathaus der Stadt Kufstein hat man einen schönen Ausblick auf den Oberen Stadtplatz. Weniger gut wurde in den vergangenen Jahren der Ausblick auf die Beamerwand des Bürgersaals. Immerhin war die Präsentationslösung via Beamer bereits zwanzig Jahre alt. Stefan Richter, Leiter der Abteilung Finanz, Wirtschaft und EDV, erläutert: „Unser System war veraltet und dementsprechend wurde die Wiedergabe immer bescheidener. Als letztlich auch noch das Leuchtmittel laufend ausfiel, entschieden wir uns, einen großen Schritt in die Zukunft zu gehen und unseren Bürgersaal neu auszustatten.“

Schließlich wurde der österreichische Integrator Peakmedia – kürzlich von Zetadisplay übernommen – ausgewählt, um nicht nur ein neues System, sondern auch eine neue Technologie zu installieren. Nun ist in den Bürgersaal eine 136-Zoll. Full-HD-LED-Wand integriert.

Der großzügig gestaltete Bürgersaal bietet bei Kinobestuhlung rund 80 Personen Platz. Somit hat er eine gute Größe für Gemeindeveranstaltungen, genauso kann der Raum aber auch von externen Kufsteiner Firmen oder Vereinen gemietet werden. Speaker können ihre Präsentationen drahtlos abspielen, genauso sind aber auch Videocalls möglich.

Managed Services ein wichtiger Faktor

Im gleichen Zug wurde auch ein neues Präsentationssystem im Stadtratssitzungszimmer installiert, wo zumeist interne Konferenzen abgehalten werden. Angepasst an die Räumlichkeiten und die Nutzung wurde eine kleine Meetingraumlösung mit einem 86 Zoll-Screen umgesetzt – wobei auch hier eine drahtlose Verbindung möglich ist.

Peakmedia hatte bereits zuvor mit dem Stadtmarketing zusammengearbeitet. Ein wichtiger Faktor war da Managed-Service-Angebot des Ebbser Unternehmens. Das Angebot beinhaltet die Hardware, die Installation, die Software sowie eine Servicegarantie – ein Displayaustausch ist im Fall innerhalb von ein bis vier Tagen garantiert. „Dass wir einen Ansprechpartner haben und keine einmalige Großinvestition beziehungsweise unerwartete Reparaturkosten, sondern laufende konkret kontrollierbare Mietkosten, kommt uns als Gemeinde sehr entgegen“, erklärt Stefan Richter.