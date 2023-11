Australien ist ein überaus wettbewerbsintensiver Lebensmitteleinzelhandel-Markt. Die beiden Full-Service-Anbieter Woolworths und Cole müssen sich gegen die Discount-Ketten Aldi und Costco beweisen, die zunehmend Marktanteile gewinnen. Retail Media Vermarktung auf DooH-Screens, Instore Radio und Online sind eine willkommene neue Einnahmenquelle.

Die Retail Media Tochter Coles 360 betreibt seit 2021 ein Netzwerk von 600 Front-of-Store Displays in ausgewählten Coles Supermärkten, die nun auch programmatisch vermarktet werden sollen. Dazu setzen die Australier auf Broadsign, um das Coles 360-Netzwerk digitaler Screens vor den Stores weiter zu verbessern. In den kommenden Monaten wird Coles auf die Broadsign-Plattform migrieren.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Paul Brooks, General Manager of Coles 360: „Die Broadsign-Plattform bietet die ideale Vermarktungslösung unseres zukünftigen Netzwerks. Broadsign betreut derzeit mehr als 300.000 DooH-Screens weltweit und ist seit zwei Jahrzehnten führend in diesem Bereich, was es zu einem offensichtlichen Partner macht“.

„In den letzten zwei Jahren haben wir viel über das Retail Media Potenzial gelernt, darüber, was Lieferanten und ihre Agenturen von uns erwarten, und über Strategien, wie Werbetreibende die Screen-Positionierung für maximale Wirkung nutzen können.“

Instore TV trifft Instore Radio

Verlängert wurde die Zusammenarbeit mit dem australischen Instore Radio Anbieter Nova Entertainment. Die neue Vereinbarung ermöglicht nun Dayparting-Targeting auf Filialebene und Vollzeit- und Tagestrennung. Das Instore-Radio Vollprogramm Coles Radio ermöglicht nun einem koordinierte Vermarktung und Ausspielung von Retail Media Kampagnen auf Instore TV und Instore Radio.

Täglich eine Stunde „Quiet Hour“

Nach einem Test weitet Coles sein sensorisches Einkaufserlebnis – Quiet Hour – auf fünf Tage pro Woche aus. Coles-Supermärkte im ganzen Land bieten ihren Kunden jetzt montags bis freitags von 18:00 bis 19:00 Uhr ein „Quiet Hour“-Erlebnis an, um sicherzustellen, dass Kunden, die anspruchsvolle sensorische Umgebungen als Herausforderung empfinden, am Abend bequemer und zugänglicher Zeit haben, ihren Lebensmittelladen zu genießen.

Zu den Veränderungen, die Kunden in diesen Zeiten bemerken werden, gehört, dass Coles Radio auf die niedrigste Lautstärke heruntergedreht wurde, die Lautstärke von Kassen und Scannern reduziert wurde und Teammitglieder, außer in Notfällen, auf die Verwendung des PA-Systems verzichten.