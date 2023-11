AI und Digital Signage So nutzen die Unternehmen die Tools

Sie experimentierten dieses Jahr fleißig mit Generative AI: 10 Unternehmen der Digital Signage-Branche gaben im Juli auf der DSSE-Konferenz einen Zwischenstand zu ihren Ergebnissen. Wir fassen jetzt die wichtigsten Punkte zusammen.

Generative AI – Use Cases für Digital Signage Content erstellen, wie Texte, Bilder oder Videos

wie Texte, Bilder oder Videos Echtzeit-Feeds erstellen durch die Integration externer Datenquellen

durch die Integration externer Datenquellen Workflows automatisieren : Mit AI lassen sich Prozesse der Content-Verwaltung automatisieren, zum Beispiel die Verteilung oder Übersetzung in andere Sprachen

: Mit AI lassen sich Prozesse der Content-Verwaltung automatisieren, zum Beispiel die Verteilung oder Übersetzung in andere Sprachen Content personalisieren: AI kann helfen, Inhalte nach Kundenpräferenzen und -Verhalten anzupassen

AI kann helfen, Inhalte nach Kundenpräferenzen und -Verhalten anzupassen Empfehlungen liefern , wie man Content anpassen oder besser verteilen kann

, wie man Content anpassen oder besser verteilen kann Code-Snippets generieren

Inhalte lokalisieren, zum Beispiel für verschiedene Regionen und Sprachen anpassen

Mehr darüber, wie die Software-Anbieter Signagelive, Intuiface, Dimedis und Imaculix bereits Generative AI nutzen, erfahren sie im Panel „AI Impact on DS Software“:

Für die meisten dieser Use Cases sind weder die Tools selbst, noch die Fähigkeiten ihrer Nutzer ausgereift genug. Um Generative AI im professionellen B2B-Kontext einsetzen zu können, müssen noch folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

Voraussetzungen für den Einsatz von Generative AI Transparenz und Ethik: klare ethische Richtlinien und Transparenz bei der Erstellung und Nutzung von KI-generierten Inhalten

klare ethische Richtlinien und Transparenz bei der Erstellung und Nutzung von KI-generierten Inhalten Schulung der User: Content Manager müssen lernen, wie sie Prompts erstellen und Ergebnisse verfeinern können

Content Manager müssen lernen, wie sie Prompts erstellen und Ergebnisse verfeinern können Branding: Unternehmen sollten ihre KI-Modelle an ihre Corporate Identity anpassen können

Unternehmen sollten ihre KI-Modelle an ihre Corporate Identity anpassen können Datensicherheit: Unternehmen müssen gewährleisten, dass ihre KI-Modelle die verwendeten Daten nicht verletzen

Unternehmen müssen gewährleisten, dass ihre KI-Modelle die verwendeten Daten nicht verletzen Qualitätssicherung: Am Ende muss immer noch ein Mensch die Inhalte vor dem Ausspielen überprüfen

Am Ende muss immer noch ein Mensch die Inhalte vor dem Ausspielen überprüfen Eigentum und Lizenzierung: Eigentums- und Lizenzrechte für KI-generierte Inhalte müssen feststehen

Eigentums- und Lizenzrechte für KI-generierte Inhalte müssen feststehen Integration in bestehende Workflows

Wie die Unternehmen Your Majesty und B12 den aktuellen Stand von Generative AI in der Digital Signage-Branche einschätzen, erfahren Sie im Panel „Generative AI“.

Im Gegensatz zu Generative AI, ist Analytic AI schon länger bei Digital Signage-Netzwerken im Einsatz. Manche Software-Anbieter wie Navori bieten eigene Analytic-Tools mit direkter Schnittstelle zum CMS.

Die mit AI aufbereiteten Daten sind zum Beispiel in folgenden Szenarien im Einsatz: Optimierung des Ladenlayouts, Targeted Advertising, Mitarbeitermotivation oder personalisierte Interaktionen.

Potenzielle Use Cases für Analytic AI für Digital Signage Verbesserte Personalisierung – Messages, die noch genauer auf ihr Publikum zugeschnitten sind

Messages, die noch genauer auf ihr Publikum zugeschnitten sind Prädiktive Werbung : Produktvorschläge anhand des Kundenverhaltens

: Produktvorschläge anhand des Kundenverhaltens Interaktivität: Kunden können mit KI-gesteuerten Displays über Touch-, Gesten- oder Sprachsteuerung interagieren

Kunden können mit KI-gesteuerten Displays über Touch-, Gesten- oder Sprachsteuerung interagieren Dynamische Preisanzeigen auf der Grundlage von Lagerbeständen oder Nachfrage

auf der Grundlage von Lagerbeständen oder Nachfrage IoT-Integration, zum Beispiel Vernetzung von Lager- und Regaldaten mit Displays

zum Beispiel Vernetzung von Lager- und Regaldaten mit Displays Gefühls-Analyse: KI-gestützte Kameras und Sensoren könnten die Emotionen der Kunden erkennen, so dass auf die Stimmung abgestimmte Inhalte auf den Displays erscheinen

Mehr über aktuelle und potenzielle Use Cases, erfahren Sie im Panel (5) Analytic AI and Realtime Interactions | DSS Europe 2023 – YouTube, in dem Experten von Intel, Advertima, Heardis und Artifact sprechen.