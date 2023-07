Die Teilnehmer sind schon abgereist, doch das positive Echo, das invidis und die ISE für den diesjährigen DSS Europe erhalten haben, hallt immer noch in unseren Köpfen nach.

Mit dem Digital Signage Summit wollen wir eine Atmosphäre schaffen, das Entscheidern aus der Branche ein Umfeld zum Lernen und zum Networken schafft – und am Feedback gemessen haben wir dies 2023 wieder geschafft.

Dabei legen wir Wert darauf, jedes Jahr eine kleine Schippe mehr, ein leicht verändertes Setting zu bieten, damit der Input trotz aller Konstanten immer frisch bleibt – auch das ist uns mit dem invidis Wake-up-Call gelungen, wenn man nach dem unmittelbaren Feedback geht, das wir erhalten haben. Auch die eher „traditionelle“ Keynote an Tag 1 hatte spannende Insights und Kennzahlen für die Digital Signage-Branche zu bieten. Vor allem wurden die Digital Signage-Themen für die nahe Zukunft definiert, darunter Green Signage, IT-Security und Generative AI.

Doch auch die restlichen Panels und Vorträge waren wieder mit hochkarätigen Speakern besetzt, die in der typischen DSSE-Atmosphäre auch direkte, ehrliche Aussagen wagten, die in offiziellen Statements so gut wie nie zu finden sind. Diese Art von Offenheit macht die Panels des DSSE so wertvoll, und wir versuchen, diesen Aspekt noch weiter zu verstärken – zum Beispiel mit dem neuen Townhall-Format, das sich trotz einiger technischer Hürden als gute Alternative zu der klassischen Haupttribüne präsentierte.

Unser nordamerikanischer Content-Partner Dave Haynes, der zum ersten Mal auf der DSSE war, war ebenfalls sehr positiv überrascht und hat seine Eindrücke auf Sixteen-Nine beschrieben (hier Teil 1 und Teil 2 des Recaps).

Zudem nutzten wir den DSSE wie immer, um unser invidis Jahrbuch 2023 zu launchen – voll von Analysen, Artikeln und Bewertungen für Digital Signage und DooH. Wie mittlerweile üblich, bekommen alle Teilnehmer des DSSE eine exklusive Print-Ausgabe – eine Woche, bevor wir die Online-Ausgabe freischalten.

Außerdem stellten wir den neuen invidis Digital Signage Software Compass vor, der im Herbst veröffentlicht wird. Ebenso im Herbst wird unser monothematisches Handbuch zu Green Signage erscheinen.

In der nächsten Woche werden wir einzelne Panels des Summits näher beleuchten. Eine erste Bildergalerie zum DSSE 2023 gibt es hier.