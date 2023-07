Traditionell wurde der DSS Europe 2023 mit der berühmten Keynote von Florian Rotberg und Stefan Schieker eröffnet. In ihr identifizierten die invidis-Experten die großen Trends, die die Digital Signage- und DooH-Branche beeinflussen – und beeinflussen werden.

Megatrend 1: Generative AI

Es war schwer, in den vergangenen Monaten um den AI-Hype herumzukommen. Doch wie es viele Experten bereits gesagt haben: Unter den Superhelden-von-sich-selbst-Bildern und ChatGPT-erzählt-von-mir-Geschichten entsteht eine gewaltige Transformation zahlreicher Märkte. Retail beispielsweise wird massiv von AI getrieben – oder wird es schon längst, wenn es um die großen Player geht. Beispielsweise werden 47 Prozent aller Kundenanfragen auf der Ikea-Website bereits von einem Chatbot bearbeitet.

Doch auch bei der Content-Erstellung und -Distribution stehen gewaltige Veränderungen an. Adobe Firefly macht es vor, gerade repetitive Aufgaben bei der Inhalts- und Grafikgestaltung werden zunehmend von der KI übernommen.

Das Problem von Urheberrechten und schlechten Datenquellen lösen die großen Konzerne ebenfalls: Immer mehr bauen sich ihre private Generative AI auf. Dadurch haben sie die Kontrolle über die Daten, die verarbeitet werden und mit denen trainiert wird.

Megatrend 2: Green Signage

invidis weist seit Jahren auf die Wichtigkeit des Themas hin, jetzt ist der Druck noch einmal größer geworden. An einer konsequenten Nachhaltigkeitsstrategie kommt mittlerweile kein Unternehmen mehr vorbei.

Die öffentliche Meinung und regulatorische Maßnahmen gehen dabei Hand in Hand. Ab 2025 beispielsweise müssen in der EU mehr als 50.000 Unternehmen ein jährliches Corporate Sustainability Reporting erstellen. Das trifft dann auch große Digital Signage-Integratoren in Europa.

CO2-Ausstoß zu reduzieren wird immer wichtiger – vor allem dadurch, dass der CO2-Ausgleich zunehmend teurer wird. Untersuchungen gehen davon aus, dass sich der Preis für die Zertifikate verzwanzigfachen wird.

Wichtig ist also, dass die Digital Signage-Industrie darauf vorbereitet ist – und ihre Kunden bei Transformation unterstützen kann.

Hierfür wird im neuen invidis Jahrbuch ein Green Signage 101 veröffentlicht, das unter anderem die verschiedenen Hebel zur CO2-Reduzierung erklärt. Zudem wird es im Herbst eine Sonderveröffentlichung zum Thema geben.

Megatrend 3: Cybersecurity

In einer zunehmend vernetzten Welt öffnen sich auch mehr Einfallstore für Cyberkriminelle und Schadsoftware jeglicher Art. Das gilt auch für Digital Signage-Netzwerke – zumal für moderne Signage-Strukturen die früheren Silos zunehmend aufgebrochen werden. Berichte zeigen, dass ein großer Faktor bei der Cyberverletzlichkeit von Unternehmen die Verwendung von Third-Party-Software ist – und in diese Kategorie fällt Digital Signage.

Große Unternehmen wechselten bereits den Digital Signage-Integrator, das die notwendigen Zertifikate nicht vorhanden waren.

Es geht also auch darum, mit modernen Software-Strukturen zu arbeiten, die für eine sichere Anwendung zum Beispiel in der Cloud konzipiert sind.

Um hier mehr Überblick zu geben, wird invidis in der zweiten Jahreshälfte den Digital Signage-Software Compass starten. Nähere Infos zu diesem Projekt wird es in Kürze geben.

Mehr Trends im Jahrbuch 2023

Im Detail werden diese drei Trends – und viele weitere Entwicklungen und Insights – im invidis Jahrbuch stehen, das heute exklusiv an alle DSSE-Teilnehmer ausgegeben wird. In absehbarer Zeit wird es auch auf invidis.de zum Download zur Verfügung stehen.