Unternehmen werden immer häufiger Opfer von Cyberangriffen – unabhängig ob Mittelständler oder Dax-Konzern. Auch einige Digital Signage Anbieter wurden in den vergangenen Monaten Opfer von Cyberangriffen und mussten sechsstellige Beträge an die Erpresser zahlen. Offen darüber gesprochen wird nicht, aber die Zeiten in denen Digital Signage Netze zu unbedeutend waren, sind vorbei.

Samsung bewirbt seit kurz vor Weihnachten die hauseigene Knox-Plattform mit einer neuen B2B-Kampagne. Primär für den Mobilbereich entwickelt, profitieren auch Nutzer von Samsung Digital Signage Systemen von der IT-Security Plattform in jedem professionellen Samsung Display mit integrierter Mediaplayerfunktion (SoC). Im Fokus der Always-on-Kampagne steht der Schutz vor Viren, Datenkraken und Trojanern.

Fiese Viren, versteckt in einem Trojanischen Pferd, schleimige Datenkraken und Wassertropfen: Die neue Security-Kampagne von Samsung animiert ein ernstes Thema mit viel Phantasie und einem Schuss Ironie. Im neuen Kampagnenvideo verteidigt der Türsteher Leo Laser zusammen mit seinem Hund Sammy Supernose den Safe mit Laserstrahl und Regenschirm. Die Eindringlinge haben so keine Chance. Eine Parabel auf die Stärken von Samsung Knox. Das Kampagnenvideo wurde gemeinsam mit der Kreativagentur Shanghai.Berlin, der Filmproduktion Streetsmart mit dem Regisseur Toby Genkel sowie dem Character Designer Christian Puille entwickelt. Die Mediakampagne mit Fokus auf Online-Video startete am 19.12.2022.

„Das neue Samsung Security-Ökosystem bringt mehr Sicherheit in unsicheren Zeiten. Gemeinsam mit der Kreativagentur Shanghai.Berlin haben wir eine Art Antihelden-Story konzipiert, die unterhalten soll, aber gleichzeitig auf die ernsthafte Bedrohung durch Hacker, Viren und Trojaner hinweist, ohne dabei die Anforderungen an die Hardware außer Acht zu lassen“, so Simone Krüger, Head of B2B Marketing Mobile Experience bei Samsung Electronics.

Für die filmische Umsetzung setzte Shanghai.Berlin auf Animationen und die Filmproduktion Streetsmart mit dem Regisseur Toby Genkel sowie dem Character-Designer Christian Puille. Das Team hat mit der Unterstützung des Studios Wizard aus der Ukraine die humorvollen Charaktere entwickelt, die für die notwendige Aufmerksamkeit sorgen. Das Produktionsstudio Wizard ist ein kleines familiengeführtes Unternehmen, das seinen Sitz in Kiew hat.

Die Kampagne wird über Social Media (LinkedIn, Twitter und YouTube), Medienkooperationen (IDG) sowie crossmedial verbreitet. Hierbei werden zielgruppenoptimierte Postings, Display-Banner und Video-Teaser ausgespielt, um Traffic auf der Landing Page zu generieren. Zusätzlich wird die Kampagne mit Printanzeigen, Newsletter und Sponsored Content unterstützt, um die Markenbekanntheit für Samsung Knox zu steigern.