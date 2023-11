Die Lang AG investiert vermehrt in Panasonic-Geräte, die den Videoübertragungsstandard SMPTE ST 2110 unterstützen. Mit SMPTE ST 2110 hat die Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) eine Familie an offenen Standards für AV over IP entwickelt, die weitreichende Auswirkungen auf die Broadcast- und Medientechnik sowie die gesamte Eventbranche haben. Sie definieren, wie digitale Medien über IP-Netzwerke übertragen werden und ermöglicht die Schaltung von Video, Audio und Metadaten.

Im Portfolio der Lang AG befinden sich mehrere Geräte, die im Einklang mit dem Standard stehen. Dazu gehört die 4K PTZ-Kamera AW-UE160 von Panasonic, die seit dem Frühjahr 2023 erhältlich ist. Sie unterstützt nicht nur SMPTE ST 2110, sondern auch zukünftig IPMX und verschiedene Streamingformate.

Des Weiteren soll die 4K Studiokamera AK-PLV100 zukünftig ebenfalls mit SMPTE ST 2110 und IPMX kompatibel sein. Diese Kamera ermöglicht eine bidirektionale Übertragung nach SMPTE ST 2110 ohne die Notwendigkeit einer CCU. Das soll eine IP-basierte Live-Produktion allein mit dem Kamerakopf ermöglichen.

Die Kamerabasisstation AK-UCU600 mit dem AK-NP600 Option Board für professionelle Live-Produktionen ist ebenfalls kompatibel mit SMPTE ST 2110 – und zuletzt die IT/IP Plattform Kairos. Sie bietet eine hybride Lösung, die sowohl etablierte Basisbandsignale als auch SMPTE ST 2110 unterstützt.