Das Go-Kart-Erlebnis „Chaos Karts“ bietet, erstmals in Großbritannien, eine Kombination von Gaming und Go-Kart-Fahren an: Im Zentrum von Manchester wird durch Projektion eine Go-Kart-Halle in eine Computerspiel-Landschaft verwandelt, durch die die Rennfahrer düsen – die Ähnlichkeiten zum Nintendo-Klassiker Mario Kart sind unübersehbar.

Chaos Karts wurde vom Unternehmen The Ents entwickelt. Für die Projektionen kommen LCD-Projektoren der PT-MZ20-Serie von Panasonic zum Einsatz – insgesamt 23 Stück. Dabei projizieren die Beamer nicht nur Landschaften auf die Wände, sondern auch Gegenstände auf die Fahrbahn, mit denen die Fahrer interagieren können. Somit erschaffen The Ents und Panasonic ein immersives Live-Action-Videospiel.

„Immersive und Gamification-Erlebnisse in der Unterhaltungsindustrie boomen. Panasonic bietet eine Reihe von Projektoren, die speziell für die Bedürfnisse dieser Veranstaltungsorte entwickelt wurden“, sagt Hartmut Kulessa, European Marketing Manager für Visual System Solutions bei Panasonic Connect Europe. „Die Zuverlässigkeit der Projektoren und die Bildqualität stehen ganz oben auf der Liste der Anforderungen für diesen Bereich. Panasonic liegt bei diesen Entwicklungen weit vorne, denn unsere Teams sind in der Lage, bei der Planung und Gestaltung solcher Erlebnisse zu unterstützen. Darüber hinaus entführen unsere Projektoren die Teilnehmer durch ihre hochwertigen, zuverlässigen visuellen Projektionen in neue Welten.“

Für lang anhaltenden Gaming-Spaß

Die Projektoren der PT-MZ20-Serie sind die kleinsten, leichtesten und hellsten LCD-Laserprojektoren von Panasonic. Sie verfügen über 20.000 Lumen Helligkeit, eine WUXGA-Auflösung und die Solid-Shine-Technologie.

Mit einem Gewicht von 23 Kilogramm und 20.000 Stunden Betriebsdauer erfüllte die PT-MZ20-Serie die Anforderung von Chaos Karts, eine kontinuierliche Projektion mit minimaler Wartung zu gewährleisten. Dazu tragen auch die staubdichte Konstruktion, ein Ökofilter sowie ein Flüssigkeitskühlsystem bei.