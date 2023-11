Mit dem EU-Klimagesetz hat die EU ihr Langfristziel für 2050 angehoben und strebt nun netto-Null Treibhausgas-Emissionen („Klimaneutralität“) an sowie anschließend negative Emissionen. Emissionssenken können dabei Emissionsquellen ausgleichen. Um dieses langfristige Ziel zu erreichen, hat die EU ihr Zwischenziel für das Jahr 2030 von 40 auf 55 Prozent Emissionsminderung gegenüber 1990 angepasst.

Die Auswirkungen auf Digital Signage-Projekte sind nicht erst seit der Energiekrise in Europa in den vergangenen zwei Jahren spürbar. Die Öffentlichkeit ist hypersensibilisiert bei den Themen LED, Outdoor-Signage und Betrieb von Digital Signage nach Ladenschluss. Ausschreibungen großer Konzerne in Nordeuropa, der DACH-Region und Benelux fordern „möglichst energieeffiziente Lösungen“.

Aber nicht nur neue Digital Signage- und DooH-Netzwerke müssen so energieeffizient wie möglich sein, sondern auch bestehende Netzwerke haben viel Nachhaltigkeitspotenzial. So sollten Displays, Projektoren, LEDs und Mediaplayer in der Nacht komplett ausgeschaltet werden, Helligkeitssensoren aktiviert sowie Hardware repariert und länger genutzt werden.