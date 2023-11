Econocom ist außerhalb von Spanien und Benelux in der ProAV und Digital Signage Branche kaum bekannt. Kurzfristig war der IT- und Finanzierungsspezialist mal in Österreich im Digital Signage Markt tätig – man zog sich aber schnell wieder aus dem Alpenraum zurück. Nun hat Econocom ProAV und Digital Signage als vierte Säule des Kerngeschäfts ausgebaut.

Bisher ist der börsennotierte IT-Anbieter mit eigener Banklizenz primär in der Distribution und Managed Services aktiv. Zukünftig sollen Design (Konzeption) und Financing das aktuelle ProAV und Digital Signage Angebot ergänzen. „Wir haben den Anspruch Marktführer in Europa zu werden. Und dazu benötigt es einen auf ProAV und Digital Signage fokussierten End-2-End Anbieter,“ so Jean Pierre Overbeek vorab im exklusiven invidis Interview.

Auch wenn immer mehr IT-Spezialisten in den Digital Signage Markt drängen, um wirklich erfolgreich zu sein braucht es nach aus Sicht von Econocom eine dedizierte ProAV DNA und viele Spezialkenntnisse. Die neue Econocom-Sparte soll über die Expertise verfügen und wird auch einen eigenen Markenauftritt erhalten der in den kommenden Tagen vorgestellt wird.

invidis wird kommende Woche ausführlich berichten.