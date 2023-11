DooH in Deutschland Kiwi-Kampagne mit 3D-Effekt

Die Kiwi-Marke Zespri versucht es bei ihrer neuesten Kampagne mit 3D-DooH: Der Spot läuft sowohl auf gewöhnlichen Hochformat-Stelen sowie auf LED-Billboards in Deutschland. Dabei springen die Markenmaskottchen – die Kiwi-Brothers – scheinbar aus dem Screen.

Diese Animation mit 3D-Effekt entwickelte die Kreativagentur Postoffice NL mit Sitz in Amsterdam, die sich der Forced-Perspective-Technologie bediente: Aus dem Blickwinkel der Betrachter entsteht durch einen optischen Trick die Illusion von räumlicher Tiefe.

Für Konzept und Planung arbeitete Zespri zusammen mit den Agenturen Mindshare und Screenondemand, einem Anbieter von digitalen Sonderlösungen. „Durch das Vertrauen und die Bereitschaft von Zespri, mit uns das Thema 3D-DooH auch in Deutsch- land endlich zu etablieren, können wir einen echten Buzz in den Städten erzeugen“, sagt Markus Baum, Direktor Business Development bei Screenondemand. Laut Mindshare ist es eine der umfangreichsten 3D-DooH-Kampagnen in Deutschland.

Die Zespri-Kampagne ist seit Ende Oktober an ausgewählten Standorten in Deutschland zu sehen. Schwerpunkt sind Großstädte wie Düsseldorf, Hamburg und München.