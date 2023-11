Monitorwerbung erweitert sein Programmatic-Netz in Österreich: 43 DooH-Standorte des Wiener Außenwerbers Infinity Media kommen dazu. Dabei handelt es sich hauptsächlich um großflächige LED-Screens, hauptsächlich an Fassaden und in Schaufenstern. Auch die zwei Aushängeschilder von Infinity Media sind dabei: ein 67 Quadratmeter großer Screen beim Humanic Flagshipstore auf der Mariahilfer Straße, sowie ein rund 24-Quadratmeter-Screen gegenüber der Wiener Staatsoper.

Infinity Media ist auf die Vermarktung von Large Format Displays vor allem in der Wiener Innenstadt spezialisiert. Im Portfolio der Wiener ist auch der 1.000 Quadratmeter Screen auf dem Palmers-Hochhaus in Wien – eine der größten DooH-Flächen in Europa. Soweit erkenntlich, übergibt Infinity aber nicht die Vermarktung seines gesamtes Netzwerks an Monitorwerbung.

Nico Schluga, Gründer und COO von Infinity Media, sagt: „Mit Monitorwerbung haben wir absolute Experten im Bereich Programmatic Advertising an unserer Seite. Wir freuen uns darauf, das vielseitige Portfolio unseres neugewonnenen Partners mit den großen Werbescreens von Infinity Media zu ergänzen und erhoffen uns dadurch, das KundInnenerlebnis um ein weiteres Stück zu vereinfachen.“

Die 43 genannten Standorte lassen sich ab 2024 bei Monitorwerbung programmatisch buchen. Insgesamt setzt sich das Programmatic-Netzwerk des Außenwerber damit aus 660 Screens zusammen.