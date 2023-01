Jenseits der Out of Home Schwergewichten Gewista/Infoscreen und Epamedia entwickelt sich in Österreich eine neue Garde an Vermarktern. Die jungen Wilden setzen auf DooH-Werbeflächen jenseits der üblichen Locations. Große Aufmerksamkeit erzielt dabei insbesondere die Wiener Infinity Media, die sich auf die Vermarktung von LED-Screens in Schaufenster spezialisiert. Schon 40 LED Flächen in der Wiener Innenstadt befinden sich in ihrem Portfolio.

Groß Ausbau in Wien mit Palmers

Seit 2022 vermarktet Infinity Media alle 15 18 LED-Flächen in den Schaufenstern des österreichischen Unterwäsche-Anbieters Palmers. Durch die Kooperation mit Palmers erhalten die Wiener DooH-Vermarkter Zugriff auf DooH-Werbeflächen in hochfrequenten Lagen an verkehrsreichen Straßen und in Fußgängerzonen. Da sich die Werbeflächen im Schaufenster hinter Glas befinden, fallen die Screens nicht unter die Regeln der restriktiven Werbeanlageverordnung der Stadt Wien. Die Sonderrolle der LED-Flächen ermöglicht sogar die Vermarktung von Bewegtbild im Gegensatz zu vielen anderen Roadside Flächen in Österreichs Hauptstadt.

In prominenter Lage am Innenstadtring, direkt gegenüber der Wiener Staatsoper, vermarktet Infinity Media eine L-förmige 24m² große LED-Fläche. Auf allen Innenstadtflächen bietet Infinity Media nicht nur DooH-Kampagnen sondern auch News vom Kooperationspartner „Der Standard“. Neben nationalen Nachrichten setzt man in Zukunft auch auf Bezirksnachrichten, um noch relevanter für Konsumenten zu werden.

Größte LED in Europa und Innovationen in der Fußgängerzone

Mit über 1.000 m² vermarktet Infinity Media die nach eigenen Aussage größte LED-Fläche Europas an der Fassade der Palmers Hauptverwaltung in Wiener Neudorf. Mehr als 12 Millionen monatliche Kontakte sehen die LED-Fläche bereits von zwei Kilometer Entfernung.

Die neuste DooH-Fläche in der Vermarktung ist ein XXL-Screen im Schaufenster des Humanic Flagshipstores in Wiens Top-Einkaufslage auf der Mariahilfer Straße. Die 19m breite und 3,5m hohe transparente LED befindet sich hinter der Glasfassade des Schuhhändlers. Umgesetzt wurde der Screen von AttentionOn für Humanic.

Neben Groß bietet Infinity Media auch Total Domination. Bei Exklusivbuchungen besteht die Möglichkeit, die gesamte Folierung um den LED-Screen herum mit dem eigenen Design zu versehen, um so zusätzliche Werbewirkung zu generieren.

Expansionspläne fürs neue Jahr

Im Jahr 2023 plant Infinity Media die Erweiterung des Vermarktungsportfolio um weitere große Flächen in Wien. Erstmals will das 14-köpfige Team auch Flächen außerhalb Wiens in die Vermarktung aufnehmen.