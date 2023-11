DooH-Umwelt-Fonds Ocean Outdoor startet "Drops in the Ocean"

Ocean Outdoor öffnet wieder seinen jährlichen Umwelt-Fonds. Der Fonds ist kostenlosen Werbekampagnen für Wohltätigkeitsorganisationen und Non-Profit-Organisationen gewidmet, die sich für den Schutz des Planeten einsetzen.

Das „Drops in the Ocean“-Programm spendet zwei Prozent des jährlichen Umsatzes der Ocean-Gruppe in Großbritannien an Umweltschutzorganisationen. Dies geschieht durch Werbung auf dem DooH-Netzwerk des Außenwerbers in 16 Städten.

Ocean fordert Organisationen auf, sich für das Programm zu bewerben. Sie sollten sich für Zwecke wie die Erhaltung von Lebensräumen, Land und Ozeanen oder die Bekämpfung der globalen Erwärmung einsetzen. Sechs Organisationen werden in diesem Jahr als „Drops-in-the-Ocean“-Partner ausgewählt. Die Bewerbungsfrist endet am 25. Januar 2024.

Maire le Hur, Marketingdirektorin von Ocean UK, sagt: „Alle Wohltätigkeitsorganisationen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, haben gezeigt, dass sie zwar dringende Maßnahmen ergreifen, aber eine größere Sichtbarkeit benötigen, um die Botschaft zu verbreiten und eine breitere öffentliche Unterstützung zu gewinnen.“

Eine der diesjährigen Begünstigten ist die Coral Restoration Foundation (CRF), die Ocean-Screens nutzt, um ihre Programme zum Wiederaufbau und Schutz von Meereslebensräumen zu bewerben. Beth Vessels, Direktorin für Marketing und Kommunikation der CRF, sagt: „Es ist eine unglaubliche Gelegenheit, Millionen von Menschen zu erreichen und sie zu inspirieren, sich uns anzuschließen und kleine Aktionen für eine große Wirkung zu unternehmen.“

Inzwischen startete auch World Land Trust mit kreativer Unterstützung von Media Bounty eine Werbekampagne auf den Ocean-Screens gestartet, um Unterstützung für ihre Arbeit zum Schutz von Tieren und Lebensräumen zu gewinnen.