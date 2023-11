Innlights Displaysolutions bringt ein neues LED-Produkt auf den Markt: die Innscreen D2-Series mit 2,6 Millimeter Pixelpitch. Sie setzt auf MiniLED 4in1-Technologie mit Innvision 5 Gigabit Processing. Die Panels lassen sich auch für Curved-Setups, 90-Grad-Überecklösungen und für abgerundete Ecken einsetzen.

Für letztere bietet die Serie sogenannte „Round-Corner“-LED-Panels, die bei einer Standard-Modulhöhe von 500 Millimetern einen zylindrischen 90-Grad-Bogen mit 96 Pixeln aufweisen. So lassen sich zum Beispiel LED-Zylinder mit 320 Millimeter Durchmesser oder LED-Säulen mit abgerundeten Eckenelementen bauen.

Die eingesetzte LED-Technologie zeichnet sich durch ein Kontrastverhältnis von 19.500 zu 1 mit einem horizontalen Einblickwinkel von 160 Grad aus, der speziell für 3D-Visualisierungen hilfreich ist.

Mit der Refresh Rate von 7.680 Hertz erfüllt die Serie laut Innlights die Voraussetzungen für virtuelle Filmproduktionen mit Bildwiderholraten von bis zu 260 Frames per Second. Bei der Innscreen D2 ist die Datenübertragung mit 5 Gigabit möglich, was die Verkabelung der Datenleitungen auf 20 Prozent bei verbesserter Videoperformance reduziert.

LED-Controller-Serie mit 5 Gigabit-Anbindung

Im gleichen Zug entwickelte Innlights LED-Controller mit 5 Gigabit-Anbindung. Die neue Controller-Serie steht in den Ausführungen Innvision SCL 5G, InnVision SCXL 5G und Innvision SCXL 5G Pro zur Verfügung. Die letztgenannte Ausführung erlaubt die direkte Anbindung in eine SMPTE-2110-Umgebung. Dieser Videocontroller ermöglicht bis zu 16 5G-Ethercon Qutputs und bis zu 14 4K-Inputs.

Innlights zeigt die Neuheiten auf der Future-of-Festivals-Messe, die am 24. und 25. November in Berlin stattfindet, auf seinem Partnerstand mit Kultour.