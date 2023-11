Optoma wird auf der ISE 2024 wieder in Halle 3. Vom 30. Januar bis 2. Februar zeigt der Anbieter in Barcelona sein Visual-Solutions-Portfolio, das aus professionellen Touchdisplays, LED-Displays und Projektoren besteht. Den Besuchern will Optoma auch sein Green Promise präsentieren, zu dem eigene energiesparende Technologien gehören.

Seine Projektoren will der Anbieter mit einer Projection-Mapping-Installation vorführen. Aus dem Display-Portfolio sind unter anderem die All-in-One LED-Wände dabei. Außerdem zeigt Optoma seine Softwarelösungen Optoma Management Suite (OMS) und Optoma Solution Suite (OSS).

Optoma wird auf dem Stand 3D500 der Halle 3 in der Fira Gran Via Barcelona ausstellen.