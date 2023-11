Die mit Digital Out of Home erwirtschafteten Umsätze wuchsen kräftig um +27,9% beziehungsweise +31,1% organisch und erreichten einen Rekordanteil von 36,2% am Gesamtumsatz der JCDecaux Gruppe, gegenüber 29,9% im dritten Quartal des Vorjahres. Analog zu Ströer meldet auch der OoH-Weltmarktführer eine starke Wachstumsdynamik von Programmatic über die VIOOH SSP und die Displayce DSP.

Alle Geschäftssegmente verzeichneten ein positives organisches Wachstum. Der Stadtmöbelbereich erzielte ein Wachstum von +5,3%, das primär von DooH und einer fortgesetzten hohen Nachfrage seitens der Werbungtreibenden getrieben ist. Der organische Umsatz im Transportsegment stieg um +15,4%. Der Bereich Großflächenwerbung wuchs organisch um +2,5%, wobei insbesondere die am meisten digitalisierten Märkte als Wachstumstreiber fungierten.

Für das vierte Quartal erwartet JCDecaux eine organische Wachstumsrate von etwa +6%.