Das Londoner Kunstkollektiv C-LAB und der italienische Student Giacomo Erba sind die Gewinner des PPDS Muse Digital Art Award. Die Auszeichnung erfolgte während der ‚Zero power“-Kunstaustellung, bei der die Werke auf Philips Tableaux E-Paper Displays gezeigt wurden. Die Muse-Awards hatte PPDS dieses Jahr zum ersten Mal veranstaltet. Das Unternehmen will damit sein E-Paper-Display in der Kunstszene bekannt machen. In den nächsten Jahren soll der Muse Digital Art Award in verschiedene Städten auf der ganzen Welt kommen.

Die Gesamtsiegerin ist Laura Cinti von C-Lab mit ihrer Fotografie „Living Dead – On the Trail of a Female“. Giacomo Erba gewann den Student Award für sein Werk „Gneiss/3 ore/°1200°, 2022, Digital Photography“.

Zusammen mit der Kunstkuratorin Julia Rajacic und dem National Museum of Digital Art in Italien lud PPDS Künstler ein, die ökologischen Herausforderungen visuell darzustellen. Über 200 Einträge aus 44 Ländern wurden eingereicht, 20 Finalisten wurden ausgewählt. Ihre Kunstwerke kann man derzeit in der Fabbrica del Vapore in Mailand begutachten. Die digitale Kunstausstellung begann am 23. November 2023 und endet am 12. Dezember 2023.

Hier gibt PPDS einen Einblick in die Ausstellung: