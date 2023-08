Anfang des Jahres hatte PPDS das viel-diskutierte Tableaux gelauncht, das erste Digital Signage-fähige E-Paper-Display. Seitdem holte sich PPDS verschiedene Software-Partner wie Grassfish und Telelogos und zertifizierte deren CMS für das Tableaux. Jetzt will das Unternehmen die Bekanntheit seiner Green-Signage-Innovation mit einem Kunstwettbewerb steigern: den Muse Digital Art Award. Die erste Ausstellung wird in Mailand stattfinden.

Künstler können Werke einreichen, die speziell für das 25-Zoll-Philips-Tableaux konzipiert sind. PPDS wird 20 Finalisten auswählen, deren Einreichungen dann auf Tableaux-Displays im MAD, dem Nationalen Museum für digitale Kunst, in Mailand ausgestellt werden. Drei Gewinner erhalten außerdem ein eigenes Tableaux; der Erstplatzierte bekommt zusätzlich 3.000 Euro in bar. Um Künstler zur Teilnahme zu ermutigen, arbeitet PPDS mit verschiedenen Universitäten und Kunstschulen in Italien statt. Der beste Studentenkünstler wird mit einer eigenen Philips-Tableaux-Ausstellung belohnt.

Der Muse Award geht aus einer Kooperation zwischen Luca Guariniello, Marketing Manager Italy bei PPDS, und der Kunstkuratorin Julia Rajacic hervor. „Mit Muse betreten wir Neuland, indem wir unsere mehrfach preisgekrönten stromlosen Philips Tableaux-Displays einsetzen, um die erste emissionsfreie digitale Kunstausstellung hier in Italien zu zeigen“, sagt Luca Guariniello.

Julia Rajacic sagt: „Diese Initiative bietet bildenden Künstlern die Möglichkeit, sich einem völlig neuen Medium zu nähern, und die Teilnehmer werden die ersten in der Geschichte sein, die Kunstwerke schaffen, die dann auf einem stromlosen Display ausgestellt werden. Unser Ziel ist es, eine neue Generation von Künstlern zu inspirieren, die ökologisch-nachhaltige Richtlinien in den kreativen Prozess integrieren wollen, von der Atelierpraxis bis hin zur Ausstellung.“

Die Teilnehmer können ihre Werke bis 20. Oktober 2023 einreichen. PPDS stellt derzeit eine Jury zusammen, die bis 7. November 20 Finalisten festlegen wird. Aus diesen Finalisten, die ihre Kunstwerke in Milan ausstellen, werden dann drei Gewinner ermittelt. Besucher der Ausstellung können über die Muse-Instagram-Seite mit abstimmen. Im Anschluss an die Veranstaltung will PPDS einen Bericht über ihren CO2-Fußabdruck veröffentlichen, in dem der Transport der Mitarbeiter, die Materialverpackung, der Versand, der Energieverbrauch und der Druck berücksichtigt werden.

In den nächsten Jahren will PPDS den Muse Digital Art Award in verschiedenen Städten auf der ganzen Welt veranstalten.