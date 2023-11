Mehr als nur eine Tasse Kaffee: Wer das Starbucks-Café The Yeosu Dolsan DT in Südkorea betritt, wird von einem großzügig gestalteten Raum empfangen, der den Besuchern des Gefühl der Region immersiv näher bringen soll.

Eröffnet wurde der Starbucks auf der Dolsan-Insel im Sommer 2023. Laut KED Global betreibt Starbucks in Südkorea vier derartige Locations, markiert mit dem definiten Artikel „The“. Sie sollen durch Storytelling der Inneneinrichtung die jeweilige Region symbolisieren.

Zentrum der Experience in Dolsan ist dabei ein 8 Meter langer Tisch, der aus zwölf Transparent-OLED-Displays mit 55 Zoll von LG besteht. Der Tisch sowie der Content wurde exklusiv für die Location entworfen.

Dabei spielt der Tisch drei Content-Filme ab: „The Sea of Yeosu“, „Yeosu at Night“ und „The Memory of Yeosu“. Wie das aussieht, hat LG in einem Video festgehalten.

„Sea of Yeosu“ zeigt in einem 8-minütigen Video die Wellen, die an die Küstenlinie der Region schlagen, während „Yeosu at Night“ die Essenz der nächtlichen Meereslandschaft von Yeosu einfängt. „The Memory of Yeosu“ schließlich bietet eine eher abstrakte visuelle Darstellung von Yeosu.

Wellen um das Cocktailglas

Zudem ist der OLED-Tisch interaktiv: Stellt ein Kunde oder eine Kundin das Glas oder den Becher auf dem OLED-Tisch ab, wird er von Wellen umspült.

Die Holzrahmen an den Außenrändern des Tisches passen sich an die für Starbucks charakteristische braun getönte Inneneinrichtung an und spiegeln gleichzeitig die Anmut der Küstenlandschaft von Yeosu wider.

OLED im Retail verbreiten

LG und Starbucks arbeiteten 2023 bereits mehrere Male zusammen, um die Attraktivität der Transparent-OLED-Lösungen für die Kaffeekette nutzen zu können: einmal auf dem Shinsegae Universe Festival und auf der K-Display 2023. Bereits im Januar 2023 auf der ISE zeigte LG den Willen, die Transparent-OLED-Lösungen zu einer größeren Verbreitung zu führen – unter anderem im Retail-Bereich.