Netflix will Experience Stores öffnen: Nachdem der Streaming-Dienst in den letzten beiden Jahren mit Pop-up-Stores experimentiert hatte, sollen 2025 unter dem Branding „Netflix House“ permanente Retail-Locations öffnen. Davon berichtete invidis-Partner Sixteen-Nine, der sich auf einen Bloomberg-Bericht bezieht.

Die Netflix Houses werden neben dem Verkauf von Merchandise einen großen Experience-Faktor haben – analog zum Theme-Park-Konzept klassischer Filmgesellschaften wie Universal Pictures oder Disney. Die Fans sollen hier in der Welt ihrer Lieblingsserie spielen, shoppen und essen können.

Fixe Locations, wechselnde Attraktionen

Wie auf der Streaming-Plattform selbst, sollen die Installationen in den Netflix Houses rotieren: Shows, Fan-Artikel und Speisen aus der Welt der jeweiligen Trend-Serie. In den Houses wird es mehrere Restaurants geben, deren Angebot von Burger und Pommes bis hin zu gehobenen Speisen reichen soll.

Die ersten beiden Locations sollen 2025 in den USA öffnen – wo genau steht noch nicht fest. Danach will Netflix das Konzept weltweit expandieren.

Bisher: Pop-up-Stores zu Serienhits

Mit Erfolgsserien hatte Netflix sich bereits an temporäre Experience-Stores gewagt. So öffneten vergangenes Jahr in mehreren Metropolen die Pop-up-Locations „Stranger Things: The Experience“ oder „The Queen’s Ball: A Bridgerton Experience“. Nach Los Angeles kam dann im Oktober 2022 der erste Pop-Up-Store, in dem Netflix stärker als Marke auftrat.