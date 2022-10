Während der Pandemie-Boom von Netflix wieder abflacht, versucht der Streaming-Dienst, seine Fans jetzt mit Real Life Experiences zu binden: Im Shopping-Distrikt The Grove in Los Angeles eröffnete jüngst ein Netflix-Pop-up-Store. Es ist nicht das erste Retail-Format des Entertainment-Anbieters, doch das erste mit Fokus auf Netflix als Brand. Vorherige Erlebniswelten und Stores drehten sich immer um eine einzige Hit-Produktion. Im neuen Store finden sich Elemente und Merchandise aus den aktuell beliebtesten Filmen und Serien der Plattform, darunter Squid Game, Bridgerton und Stranger Things.

Neben Kleidung, Büchern und Spielzeug will Netflix den Fans auch immersive Erlebnisse bieten: Die Fans können ein Foto mit der Addams Family machen, in Enola Holmes‘ Büro eintreten oder eine Nachbildung von Gabbys Puppenhaus sehen. Außerdem gibt es lebensgroße Aussteller einzelner Charaktere, extra für Social-Media-Fotos. Im Dezember wird eine zweite Etage dazukommen, die sich komplett dem Holiday-Programm widmet.

Immersive Erlebniswelten im Pop-up-Format hatte Netflix dieses Jahr mehrere eröffnet. Eine davon war „Stranger Thing: The Experience“ in New York, London und Atlanta – eine Art interaktives Museum und Escape Room. Für 54 US-Dollar konnten Fans während eines limitierten Zeitraums hier in die Welt der Serie Stranger Things eintauchen. Auch einen Pop-up-Store widmete Netflix der Erfolgsserie.