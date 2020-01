Der Digital-Spezialist betreibt seit einem Jahr direkt am Broadway auf 1500 Quadratmeter mit Dolby SoHo ein audiovisuelles Experience Center der Extraklasse. Mit regelmäßig-wechselnden Content-Partnern präsentiert Dolby aufwändig inszenierte digitale Ausstellungen und Vorführungen. Dutzende von Screens, LED-Wänden und Projektion dienen als digitale Leinwände und interaktive Touchpoints.

Im Januar ist der Streamingdienst Netflix Partner von Dolby SoHo. Mit Netflix Originals präsentiert Dolby die besondere Bildqualität von Dolby Vision und den immersive Sound von Dolby Atmos. Gezeigt und ausgestellt werden Filme, Behind the Scene Berichte und Kostüme der Netflix-Serien The Irishman oder The Two Popes. Die Ausstellung und Filmpräsentationen sind aufwändig inszeniert und liefern unzählige „Sharable-Moments“ für Instagram & Co. Ein kostenloses Experience das nicht nur Touristen sondern auch New Yorker immer wieder anlockt.

Aus Digital Signage Sicht sind zwei Touchpoints bemerkenswert: Die LED-Wand im ersten Obergeschoß des historischen SoHo-Gebäudes sowie ein LCD-basierter Experience Cube im Eingangsbereich. Die LED-Wand nutzt die gesamte Breite und der Content spielt clever mit den Fassadensäulen. Passend zur aktuellen Netflix Serie The Two Popes grüßen die beiden Päpste mal links oder rechts von den Säulen. So sollte Digital Signage Content idealerweise sein, nicht nur eine Story auf einer digitalen Leinwand, sondern auch ein direkter Bezug zum Umfeld um den Touchpoint.

Auch das immersive LCD-Experience ist keine exklusive Innovation. Räume vollgepackt mit Displays sind aber in der Regel einzelne Installation für Messe oder Ausstellungen. Bei Dolby setzt man eine wiederverwendbare Plattform, die jeden Monat von den neuen Partnern individuell bespielt werden kann.

Dolby Soho Sizzle 2 from Dolby Soho on Vimeo.