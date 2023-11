Seit Jahrzehnten verwandelt sich die New Yorker Fifth Avenue zur Weihnachtszeit in ein Showtheater: Hauptschauplatz ist das Luxuskaufhaus Saks, dessen Fassade in einer jedes Jahr neu designten Lichtershow aufstrahlt. Dieses Jahr kooperierte Saks für seine Holiday-Inszenierung erstmals mit einem Modehaus. So trägt die theatralische Show den Namen „Dior’s Carousel of Dreams“.

Das Karussell der Träume zieht sich über zehn Stockwerke des 20er-Jahre-Baus. Das Karussell stellt ein Glücksrad dar, in dessen inneren Kreis die Tierkreiszeichen eingearbeitet sind. Die äußeren Speichen sind mit Dior-Symbolen der Cruise 2024 Kollektion gefüllt – wie dem Stern, dem Schmetterling und dem Kleeblatt.



Tagsüber sieht man die Aquarelleffekten und dreidimensionalen Metallelemente auf dem Rad, die von Kunsthandwerkern aus der ganzen Welt angebracht wurden. Nachts erleuchtet die Lichtershow die Fassade. Sie besteht aus fast 300.000 LED-Lichtern und einem musikalischen Lieder-Medley. Wie die vergangenen 13 Jahre ist das Kunstwerk von Mastercard präsentiert.

Noch ein Karussell gibt es im Inneren des Department Stores: In dieser Installation stellt Dior seine Haute-Couture-Kleider aus. Im Web geht die Kampagne noch weiter: Im Saks-Onlineshop gibt es einen digitalen Dior-Pop-up. Und auf Snapchat, Instagram und Facebook einen Traumkarussell-AR-Filter.