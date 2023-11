Alfalite verkaufte eine 9-mal-2-Meter-Wand an die Norwegian School of Economics (NHH) in Bergen. Für den LED-Panel-Hersteller aus Spanien ist es das erste Projekt in Norwegen. Vor Ort arbeitete der Anbieter mit dem Unternehmen Caverion als AV-Integrator zusammen.

Für die NHH lieferte Alfalite die Modularpixpro-Panels mit 1,5 Millimeter Pixelpitch. Die LED-Panels verfügen über die für Alfalite typische Orim-Technologie, die durch Harz-Injektion den Abstand zwischen den Modulen auf weniger als 0,5 Millimeter verringert.

Der LED-Screen hängt im größten Auditorium der NHH, wo vorher vier Projektoren hingen. Auf dem Screen können die Lehrenden Inhalte von drei Quellen nebeneinander anzeigen lassen.

Die Installation war Teil eines von Caverion durchgeführten Renovierungsprojekts der 1936 gegründeten NHH. Die technischen Gesamtlösungen umfassten die Bereiche Heizung und Sanitär, Lüftung und Klimatisierung, Kühlung, Elektrizität, Informations- und Kommunikationsdienste, einschließlich AV, Sicherheit und Automatisierung.