Ab dem 1. Dezember 2023 übernimmt Adriano Beti die Leitung des Schweizer Außenwerbers Livesystems. Damit bekommt die Tochter der Schweizer Post einen neuen CEO.

Adriano Beti löst damit die beiden Interim-CEOs Nadine Hauser und Daniel Bodmer ab. Diese hatten im Juli 2023 übernommen, als die Livesystems-Gründer Olivier Chuard und Yves Kilchenmann in den Verwaltungsrat gewechselt waren.

Die berufliche Laufbahn von Adriano Beti umfasst Führungspositionen in Unternehmen verschiedener Größenordnung, von KMU bis zu internationalen Großunternehmen. Seine Stärke liegt laut Livesystems in der Leitung technologisch anspruchsvoller und datengetriebener Projekte und Unternehmen. Dies spiegelte sich in seiner Rolle als Head of Sales im Kraftwerksbau bei ABB Schweiz wider, ebenso bei Leoni-Studer Cables, wo er als internationaler Gesamtverantwortlicher für Gebäudetechnologie die Transformation hin zum «Digitalen Bau» vorantrieb. Zudem trug er maßgeblich zum Wachstum und zur Internationalisierung des Startups Adaptricity bei, einem Spin-off der ETH Zürich, das die digitale Planung zukunftssicherer Stromnetze durch Big Data Analytics ermöglicht.

In den vergangenen vier Jahren setzte der Elektro- und Wirtschaftsingenieur mit EMBA-Abschluss als COO beim Medienunternehmen Kilchenmann die Unternehmens- und Digitalisierungsstrategie um.

„Ich freue mich, mit Adriano Beti eine erfahrene Führungspersönlichkeit an Bord zu haben. Er wird die technologische Führerschaft von Livesystems im digitalen Außenwerbemarkt weiter ausbauen und ich wünsche ihm in der neuen Funktion einen guten Start. Nadine Hauser und Daniel Bodmer danke ich für die kompetente interimistische Leitung von Livesystems“, sagt Oliver Egger, Präsident des Verwaltungsrats von Livesystems.