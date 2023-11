Schneeballschlacht in Central London: Auch wenn es hier noch nicht geschneit hat, geht das bereits auf den 8K-Screens im Entertainment-Komplex Outernet. Die immersive Show der Stunde heißt „The Enchanted Snow Globe“ und wird präsentiert vom japanischen Fast-Fashion-Brand Uniqlo. Betritt man das zentrale Gebäude „Now Building“, das von drei Seiten mit LED-Wänden bekleidet ist, gelangt man in eine virtuelle Schneelandschaft.

Auf einem der Screens kann man zum Beispiel einen digitalen Schneeengel machen, wobei interaktive Kameras die Körperbewegungen in Echtzeit erfassen. Geht man weiter in das Gebäude „Now Trending“, beginnt die virtuelle Schneeballschlacht. Wer mitspielt, kann gleichzeitig ein Thermo-Kleidungsstück von Uniqlo Heattech gewinnen. Das Abschlusserlebnis ist dann die Emoji-Dusche im Now Building. Auf den Screens regnet es die die beliebtesten Emojis der Weihnachtszeit, vom Weihnachtsbaum bis zum Weihnachtsmann.

Wo findet „The Enchanted Snow Globe“ statt? Outernet teilt sich in verschiedene Bereiche. „The Enchanted Snow Globe“ findet im öffentlichen und kostenlos zugänglichen Teil statt. Es ist jeden Tag geöffnet, bis auf den 25. Dezember.

Das Outernet in London ist eine Event-Fläche, die regelmäßig auch Brands mieten. Durch die LED-gefüllten, teils öffentlichen Räume können sie Shows gestalten, die über reine Außenwerbung hinausgehen. Die Besucher werden hier Teil der virtuellen Welt und können sie interaktiv mitgestalten.