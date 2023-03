Herzstück des Outernet-Bezirks (invidis-Bericht) ist das Now Building, ein öffentlich-zugängliches und nach drei Seiten offenes Gebäude mit insgesamt 2.260 Quadratmetern LED. Vom Boden bis zur Decke ermöglicht die 8K-LED-Installation von Aoto Electronics ein einmaliges immersives Erlebnis. Wechselnde Ausstellungen und Events verwandeln den Raum in immer wieder neue Experiences. Zusätzliche LED an der Außenfassade sowie ein separater LED-Pavillon stehen auch für DooH-Kampagnen zur Verfügung.

Outernet London soll in den kommenden Jahren auch baugleiche Schwestern in anderen Weltmetropolen erhalten. Während des invidis-Besuchs veranstaltete Ford hier gerade den Launch des ersten vollelektrischen Explorer auf Basis des VW Elektromodularbaukastens.

Invidis-Nordamerika-Partner Sixteen-Nine sprach mit den Machern von Outernet in einem empfehlenswerten Podcast.