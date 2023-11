Vilnius ärgert Big Tech – und wird dafür prämiert: Mit einer frechen Plakatkampagne gewann die Hauptstadt von Litauen einen Preis bei den City Nation Place Awards 2023.

Die Poster-Kampagne wurde von Go Vilnius, der Tourismusbehörde der Stadt Vilnius und der Agentur für Wirtschaftsförderung initiiert und im vergangenen Winter gefahren, als große Tech-Unternehmen wie Meta und Twitter – das nun X heißt – einen großen Teil ihrer Mitarbeiter entließen und die Medien ausführlich darüber berichteten.

Um Fachkräfte, die nun eventuell ohne Job dastanden, auf den Standort Vilnius aufmerksam zu machen, fuhr Go Vilnius eine Social-Media-Kampagne – und ließ in einem zweiten Schritt Plakate drucken, mit der Aufschrift „Got fired by Meta or Twitter? Move to Vilnius“. Insgesamt wurden rund 3.000 Plakate aufgehängt, unter anderem am Londoner Bahnhofs King’s Cross, in der Nähe des Hauptsitzes von Meta. Außerdem dem Claim gab es noch einen QR-Code, über den Interessierte sich über den Tech-Standort in Litauen informieren konnten.

Die Kampagne konnte mit relativ kleinen Mitteln eine große Wirkung erzielen und sicherte sich dadurch den 1. Platz in der Kategorie Best Communication Strategy: Economic Development.