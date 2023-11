In der ersten Jahren von invidis – gegründet 2006 – war Samsung noch ein Unbekannter im professionellen Displaymarkt. Klassische AV-Anbieter dominierten den Markt. Viele der damals führenden Marken sind heute gar nicht mehr relevant.

Damals steckte der Markt für professionelle Flachbildschirme noch in den Kinderschuhen. Sony und Samsung etwa hatten im Jahr 2004 ein Joint Venture gegründet, als die Branche enorme Wachstumsraten vor allem bei LCD-Fernsehern erwartete. Ende 2011 wurde das Joint Venture aufgelöst, indem Samsung dem japanischen Partner die Anteile abkaufte.

Mehr als eine Dekade später ist der Digital Signage-Markt ohne Samsung nicht mehr vorstellbar. Der koreanische Elektronikkonzern dominiert seit mehr als 13 Jahren den weltweiten LCD-Markt, in manchen Märkten mit mehr als 50 Prozent Marktanteil. Auch in Europa dominiert Samsung seit Jahren den Markt – laut Futuresource mit weitem Abstand von rund 35 Prozent Marktanteil.

Marktgrößen und Wachstumsraten unterscheiden sich teilweise sehr stark von Marktforscher zu Marktforscher. Insbesondere indische Institute zeichnen sich durch besonders ambitionierte Zahlen aus. Somit sind die von Samsung zitierten globalen Marktforschungsunternehmen Fortune Business Insight veröffentlichen Marktzahlen mit Vorsicht zu genießen. Laut Fortune soll der Digital Signage-Markt bis 2026 auf 35,94 Milliarden USD wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,8 % entspricht.

Seit 14 Jahren Marktführer

Unabhängig von Dutzenden Milliarden Marktgrößen ist unbestritten, dass Samsung Electronics weltweit führend im LCD-Markt für professionelle Displays ist. Der als seriös geltende Marktforscher Omdia listet Samsung 14 Jahre in Folge als weltweite Marktführer.

Samsung ist laut Omdia auch die Nummer eins bei den kombinierten Verkäufen von LCD- und LED (Der LED Video Display History Report liefert Verkaufsdaten für LED-Beschilderungen erst seit 2017; umfassende Daten für LED-Verkäufe sind vor 2017 nicht verfügbar). Omdia Large Format Display Marktzahlen berücksichtigen nicht Consumer-TV, Commercial-TV und Hospitality-TVs, die teilweise für Digital Signage verwendet werden.

Samsung verfügt über das breiteste Angebot an Digital Signage-Screens. Erst in der vergangenen Woche brachte Samsung 20 neue Displaymodelle der QxC-Serie an einem Tag auf den Markt. Auch für die Zukunft ist Samsung gut aufgestellt – mit dem Betriebssystem Tizen und der SoC-Plattform verfügt Samsung über die führende Digital Signage-Plattform, die sowohl bei Displays als auch LED eingesetzt wird.