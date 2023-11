Dass The Sphere, die gigantische runde Konzerthalle, ihre LED-Fassade zu Weihnachten irgendwie rot oder golden gestalten wird, war zu erwarten. Jetzt startete die festliche Show: The Sphere zeigt sich seit ein paar Tagen als überdimensionale Weihnachtsbaum-Kugel. Das Ornament öffnet sich optisch und offenbart eines der bekanntesten Tanzensembles: Die Rockettes.

Die Rockettes tanzen ihr Weihnachtsprogramm „Christmas Spectacular“ seit 1933 in New York. Sie sind also eine feste Institution im Holiday-Auftritt, dem sich die gesamte Metropole während dieser Zeit hingibt. Die Tanzshow findet in der Radio City Music Hall statt, die wie The Sphere zur MSG-Unternehmensfamilie gehört. Nur logisch ist es also, dass der Betreiber das Spektakel auch an die Westküste holen will.

Um die Fassaden-Inszenierung kümmerte sich das Produktionsunternehmen von The Sphere – Sphere Studios. Das Team flog dafür nach New York und nahm 15 der Tänzerinnen in Fünfergruppen auf. Die einzelnen Clips setzte man zusammen und vervielfältigte sie, sodass sie sich über die gesamte Exosphäre erstrecken. Dann fügte man die animierten Elemente hinzu. Auf der Halbkugel tanzt die Gruppe jetzt auf einer Höhe 38 Metern.

Der Tanz mit den berühmten Kicklines – so nennt man das synchrone Werfen der Beine – ist nur ein Ausschnitt der 90-minütigen Show der Rockettes. Neun verschiedene Einlagen legen sie in Christmas Spectacular hin. Seit 1933 haben mehr als 70 Millionen Menschen zugesehen.