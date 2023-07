Selten hat eine LED-Konstruktion so viel Aufmerksamkeit bekommen wie das größte kugelförmige Gebäude der Welt: Seit dem ersten Bilderspektakel am 4. Juli ist die Sphere in Las Vegas in sämtlichen Online-Medien zu finden. Auch wir haben schon mehrmals darüber berichtet. Dabei hat das richtige Spektakel noch gar nicht begonnen – doch mehr und mehr Details zum Bauwerk und zu den unmittelbaren Plänen kommen ans Licht. Um einen Überblick zu der Sphere zu geben, haben wir hier die wichtigsten Fragen – und die passenden Antworten – zusammengefasst, inklusive einiger Fotos und Skizzenzeichnungen.

Wie heißt The Sphere offiziell?

Bekannt ist das Mega-Bauwerk den meisten unter dem Namen MSG Sphere, doch mittlerweile lautet der offizielle Name nur noch Sphere. Das liegt daran, dass das Unternehmen Sphere Entertainment im April 2023 aus dem Mutterkonzern Madison Square Garden – kurz MSG – Entertainment herausgelöst wurde und nun eigenständig agiert.

Wie groß ist die Sphere?

Die Höhe der Sphere beträgt 366 Fuß, also rund 111 Meter. Die Breite der Sphere liegt bei 516 Fuß, also circa 157 Meter. Damit handelt es sich laut Betreiber um die die größte sphärische Struktur weltweit.

Was ist im Inneren der Sphere?

Die Las Vegas Sphere beherbergt einen riesigen Event-Raum für 20.000 Gäste. Dabei befindet sich die Bühne nicht in der Mitte, wie man annehmen könnte, sondern an der Seite. Die Sitzreihen sind einer Art Halbkreis um die Bühne aufgebaut, darüber wölbt sich die interne LED-Fläche.

Im Rest der Kugel befindet sich die Eingangshalle, diverse Einrichtungen wie Garderoben und Restaurants sowie die Aufgange zu den Sitzreihen. Zusätzlich sollen sogenannte „Immersive Galerien“ die Experience auf vor und nach dem Event ausdehnen.

Wie groß ist die LED-Fläche von The Sphere?

Die LED-Außenfassade der Sphere hat eine Fläche von 580.000 Quadratfuß, also rund 53.880 Quadratmeter. Hinzu kommt die innere LED-Fläche von 160.000 Quadratfuß; das sind rund 14.860 Quadratmeter. Die Innen-LED hat laut Betreiber eine Auflösung von 16K.

Wie viele LEDs bedecken The Sphere?

Wie bei runden Objekten üblich, ist The Sphere aus zahllosen ineinander verschränkten Dreiecken konstruiert. Insgesamt sind 1,2 Millionen LED-Einheiten verbaut, die jeweils über 48 LED-Dioden verfügen. Der Abstand zwischen den Einheiten beträgt 8 Zoll, also rund 20 Zentimeter.

Wer war für die LED-Fassade von The Sphere verantwortlich?

Die LED-Technologie für die Außenfassade und die Innenverkleidung stammt von Saco. Der LED-Spezialist mit Hauptsitz in Kanada verwirklichte bereits viele ikonische Projekte, wie die LED-Verkleidung des Burj Khalifa (invidis Bericht). Die LED-Elemente wurden von Saco speziell für Sphere angepasst. Zudem sind angepasste Prozessoren, Anschlussboxen und Data-Extender des Unternehmens im Einsatz.

Wann eröffnet die The Sphere?

The Sphere eröffnet offiziell am 29. September 2023 – die Rockband U2 wird sie mit ihrer ersten Show einweihen; weitere wird es bis Dezember 2023 geben. Dabei trägt die Show den Namen „UV Achtung Baby“ – Achtung Baby war das siebte Album von U2 – und wurde speziell für The Sphere entwickelt.

Welche Shows wird es in The Sphere geben?

Der Betreiber plant eine große Bandbreite an Veranstaltungen: Von Konzerten über Resident und Immersive Shows bis zu Sportevents. Zurzeit ist neben den Konzerten von U2 bereits die Show „Postcard from Earth“ geplant. Dabei handelt es sich um ein immersives Erlebnis, das speziell auf die Sphere abgestimmt wurde. Die künstlerische Leitung für die Show hat der Filmemacher Darren Aronofsky.

The Sphere wirbt mit einem immersiven 4D-Erlebnis. Was bedeutet das?

Bereits die LED-Fläche wurde derart gestaltet, dass sie die Zuschauer möglichst komplett umgibt – von vorne, von der Seite und von oben. Zusätzlich ist The Sphere mit einem ausgeklügelten Soundsystem ausgerüstet: Es besteht aus rund 1.600 fest installierten und 300 mobilen X1 Matrix-Array-Lautsprechermodulen des Berliner Tech-Unternehmens Holoplot. Zum Einsatz kommt D-Audio-Beamforming- und Wellenfeldsynthese-Technologien der nächsten Generation von Holoplot.

Außerdem sind in 10.000 Sitzplätze mit einem haptischen System ausgestattet, um die Besucher die Experience auch fühlen zu lassen. Temperatur und Wind sind ebenfalls Teil der 4D-Experience.

Wie wird der Content für das Innere der Sphere designt?

Für die Shows gründete Sphere Entertainment ein eigenes Content-Team, Sphere Studios. Dieses erstellte auch die 4D-Inhalte der Show „Postcard from Earth“. Auf dem Campus in Burbank steht eine Mini-Version von The Sphere, die „nur“ rund 30 Meter hoch ist. Sie ist innen mit einer LED-Fläche und 4D-Sitzplätzen ausgestattet, um die Experience punktgenau zu designen.

Wie hoch ist die Besucherkapazität der Sphere?

Insgesamt finden 20.000 Leute in The Sphere Platz. Sitzplätze gibt es rund 17.600. Allerdings gab es Berichte, dass nicht von allen Sitzplätzen die innere LED-Fläche komplett zu sehen ist. Inwiefern hier noch eine Anpassung stattfindet, ist unklar. Hinzu kommen 23 VIP Suites und andere Clubs. Die Tao Group fungiert als Strategic Hospitality Partner.