Die irische Rockband U2 wird den MSG Sphere in Las Vegas am 29. September 2023 eröffnen. Die Show „U2 UV Achtung Baby Live At The Sphere“ wird aus mehreren Konzerten bestehen – die ersten Events in der ikonischen neuen Konzerthalle, die derzeit in Las Vegas entsteht. Das 2 Milliarden US-Dollar schwere Projekt befindet sich seit einigen Jahren in der Konstruktion. Die MSG Sphere wird nicht nur das höchste kugelförmige der Welt sein; auch der größte 16K-LED-Screen entsteht hier. Sie stammt von der Firma Saco, die auch die größte LED-Fassade der Welt am Burj Khalifa baute. Zusammen mit individuellem Sound für jeden der 17.000 Sitze sollen hier Live Events mit Wow-Effekt stattfinden.

„Wir sind die richtige Band, ‚Achtung Baby‘ das richtige Album und die Sphere der richtige Veranstaltungsort, um das Live-Erlebnis der Musik auf die nächste Stufe zu heben“, sagen Bono, The Edge und Adam Clayton von U2. Schlagzeuger Larry Mullen Jr. wird dieses Mal nicht dabei sein; er nimmt sich eine Auszeit aufgrund einer Operation und wird von Bram van den Berg vertreten.

Das Promotion-Video wurde am 12. Februar 2023 während des Super Bowl enthüllt:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Comeback mit Video und Sound der Extraklasse

Ob Eiffelturmkopie oder Pyramide – Las Vegas ist nicht arm an ungewöhnlichen Bauwerken. Hinter der neuesten Attraktion MSG Sphere steckt die Madison Square Garden Gruppe und der Casinobetreiber Sands. Das Gebäude ist gewaltig: Es ist mehr als 150 Meter breit und 90 Meter hoch und damit das höchste kugelförmige Bauwerk der Welt. „The Sphere ist mehr als nur ein Veranstaltungsort, es ist eine Galerie und die Musik von U2 wird überall an den Wänden zu sehen sein“, sagen die U2-Bandmitglieder.

Es wird der erste Live-Auftritt von U2 seit Dezember 2022 sein – und den soll eine gewaltige Bühnenshow begleiten. „Das ist es, was U2 die ganze Zeit über mit unseren Satellitenbühnen und Videoinstallationen versucht hat – vor allem bei der Zoo TV Tour, die diesen Herbst vor 30 Jahren in Tokio endete“, erzählen Bono, The Edge und Adam Clayton von U2.

16K-Screen umhüllt die Bühne

Die 55.700 Quadratmeter große Außenhülle von The Sphere wird mit LED-Lichtelementen bestückt und soll wie ein riesiger Screen wirken. Auch das Außen-LED stammt von Saco. Es wird sogar einen raffinierten Kameratrick geben, der es so aussehen lässt, als könne man durch das Gebäude hindurch auf die andere Seite sehen. Besucher sind im Inneren von 775 Tonnen Stahl und dem riesigen 16K-LED-Screen umgeben, der direkt hinter den Sitzen beginnt und sich von einer Seite zur anderen erstreckt. Saco hat hierfür maßgeschneiderte LED-Kacheln eigens hergestellt.

Die Idee ist, dass man komplett in den Content eintaucht, der darauf abgespielt wird. Der Screen ist so einzigartig, dass MSG ein neues Studio in Burbank gebaut hat, um dedizierten Content für den Screen zu entwickeln.

5D und individuelle Audio-Anlage

Der Aufwand ist so immens, dass die Betreiber weitere Standorte suchen, um das Geschäftsmodell zu skalieren. Ein zweiter Standort soll im Osten von London entstehen. Las Vegas Sphere wird Platz für bis zu 20.000 Personen bieten, die alle in einer Richtung auf die Bühne ausgerichtet sind. Wie in einem 5D-Kino werden die Sitze so gebaut, dass sie Wind, Temperatur und Geruch erzeugen können. Neben dem LED-Screen wird es 164.000 Beamform-Lautsprecher geben, mit individuellem Sound für jeden Sitzplatz.

Nach dem Eröffnungskonzert spielt U2 auch am 30. September sowie am 5., 7., und 8. Oktober. Auf der Infocomm 2024 wird die Sphere sicherlich das Highlight in Las Vegas für Messebesucher sein.