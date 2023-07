Die MSG Sphere in Las Vegas, ein riesiges LED-Kugelbauwerk, sorgt wenige Wochen vor seiner offiziellen Eröffnung wieder für Schlagzeilen. Zum 4. Juli, dem amerikanischen Independence Day, wurde die komplette Kugel mit spektakulärem Content gefüllt. Zu sehen war unter anderem eine Kugelform der USA-Flagge.

Der Youtube-Kanal The Laughing Lion hat in einem Live-Stream einen Großteil der Show gezeigt. Zur Aufzeichnung geht es hier.

Bereits am 1. Juli tauchten in den sozialen Netzwerken mehrere Videos auf, die einen Testlauf der Sphäre am 1. Juli 2023 für den Independence Day zeigten.

Die MSG Sphere mit ihrer 55.700 Quadratmeter großen LED-Außenhülle gilt als einer der spektakulärsten LED-Projekte, die 2023 fertiggestellt werden sollen. Auch innen soll die Kugel mit LED ausgekleidet sein. Im September wird die Attraktion mit einem U2-Konzert offiziell eröffnet.

Zum ausführlichen invidis-Artikel geht es hier.