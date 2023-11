Viewsonic gab die Gewinner des vierten Colorpro Awards in den Kategorien Fotografie und Videografie bekannt. Der Visual-Solutions-Anbieter wird ihre Kunstwerke auf dedizierten Ausstellungen in London, Taipeh und Ho-Chi-Minh-Stadt präsentieren.

Oscar Lin, General Manager der Monitor Business Unit bei Viewsonic, kommentierte, dass die diesjährigen Gewinner das Thema „Rise“ auf besondere Weise einfingen, indem sie persönliches Wachstum und Widerstandskraft aus verschiedenen Teilen der Welt darstellten.

Die Kategorie Fotografie zeichnete Werke aus, die die Natur als Symbol für Wachstum und Widerstandsfähigkeit nutzten. Der erste Preis ging an eine Fotografie aus der Türkei namens „The Return of the Buffalo Shepherd“, gefolgt von „Rise“ und „Caro boy“, die Geschichten des Überlebens und der Widerstandsfähigkeit erzählen.

Die Kategorie Videografie führte Viewsonic dieses Jahr erstmals ein. „Rise“, ein britischer Kurzfilm, erhielt den ersten Preis, gefolgt von „Jordan – Collect memories, not things“ und „Why I Travel The World Alone“, die persönliche Erzählungen von Träumen und Selbstentdeckung darstellen.

Die Ausstellungen sollen Workshops und Podiumsdiskussionen im Rahmen der Colorpro Talks umfassen und die Interaktion zwischen Künstlern, Branchenpartnern und Besuchern fördern. Eine vollständige Liste der Kunstwerke ist auf der Website von Viewsonic verfügbar.