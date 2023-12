Tesco hat jetzt das größte Retail-Media-DooH-Netzwerk in Großbritannien: Von März bis jetzt hat der Lebensmitteleinzelhändler die Anzahl der Screens in seinen 420 Stores vervierfacht – von 400 auf 1.200. Das Netzwerk verwendet die cloudbasierte Digital Signage-Software Dise. Es ist Teil einer umfassenderen Zusammenarbeit mit Clear Channel UK.

Wie Tesco dem Portal The Grocer mitteilte, zeigen die Screens zum einen eigene Inhalte, wie Instore-Kampagnen oder exklusive Produktlaunches. Zum anderen können auch Lieferanten darauf werben. Dies sei besonders für „HFSS“-Produkte interessant. Die Abkürzung bezeichnet Lebensmittel, die einen hohen Gehalt an Fett, Zucker und Salz („high in fat, salt and sugar“) haben. Diese dürfen in der UK nur noch eingeschränkt werben.

Neben den Instore-Screens hat Tesco auch ein Netzwerk aus 500 Front-of-Store-Displays, die von JC Decaux UK betrieben werden.