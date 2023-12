Hivestack bekommt einen neuen Eigentümer und der DooH-Markt bekommt einen neuen finanzstarken Programmatic-Anbieter. Perion ist ein globales Multi-Channel-Ad-Tech Unternehmen das programmatisch Werbekampagnen über Suchmaschinenwerbung, Social Media, Display-, Video- und CTV-Werbung vermarktet. Zentrales Tool ist die Perion iHUB getaufte Plattform, die die Nachfrage- und Angebotsseite zusammenbringt.

Perions programmatische Plattform wird von vielen der weltweit größten Marken, Agenturen, Netzwerkbetreiber und Partnern genutzt. Kunden sind u.a. Uber, Colgate, Lego, InterContinental Hotel Group, Doordash, GroupM, Dentsu, The Trade Desk, Xandr, Clear Channel, Lamar und Stroër.

Hivestack in 32 Ländern

Hivestacks DooH-Plattform wird in 32 Ländern eingesetzt und bietet Netzwerkbetreibern eine Reihe speziell entwickelter Softwarelösungen wie den DooH Ad Server, SSP und Header Bidder. Die Tools unterstützen Ströer und Co gezielte Kampagnen auf digitalen Screens zu verwalten, bereitzustellen und zu optimieren und so den Ertrag zu steigern.

Media Buyers bietet Hivestack mit der DooH DSP Tools an zur Zielgruppenplanung und Kampagnenmessung für die Maximierung der DooH-Werbespendings.

Zweiter Deal für Hivestack-Gründer Andreas Soupliotis

Der Verkauf von Hivestack der bereits der zweite große Deal für Hivestack-CEO und -Gründer Andreas Soupliotis, der Ayuda Media Systems 2019 an Broadsign verkaufte. Ayuda hatte 2017 das in Montreal ansässige Unternehmen Hivestack vor dem Verkauf an Broadsign ausgegliedert und als eigenständiges Business weiterbetrieben.

Neben der Vorabzahlung des Deals wird Perion bis zu 25 Millionen USD zusätzlich (in bar und Eigenkapital) zahlen, strukturiert als dreijähriger Mitarbeiterbindungs- und leistungsbasierter Zahlungsplan. Der leistungsabhängige Zahlungsplan ist an EBITDA- und Umsatzziele gebunden.