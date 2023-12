Cittadino sichert sich die DooH-Vermarktung von 120 Edeka- und Rewe-Märkten in Berlin und Brandenburg. Dieser Retail-Media-Coup gelang dem Unternehmen zusammen mit seinem langjährigen Vermarktungspartner Verner & Friends. Cittadino stattet die Filialen eigens mit 198 DooH-Screens im Kassenbereich aus.

Alle neue 198 Screens sind in einem zusammenhängenden LEH-Netz gebündelt. Wie das übrige Inventar von Cittadino ist auch das neue Netz programmatisch an die SSP1 der One Tech Group angeschlossen. Mit der Integration der 198 Screens verstärkt der Düsseldorfer DooH-Vermarkter seine Präsenz im Lebensmitteleinzelhandel. Bislang war das Unternehmen als Tochter von Tank & Rast mit seinen Inventaren vor allem an Autobahnraststätten, Flughäfen und in Einkaufszentren aktiv.

Der deutsche LEH-Markt ist derzeit bei DooH-Anbietern heiß umkämpft. Dieses Jahr erst öffneten die meisten großen Retailer die Werbeflächen ihrer Märkte für die Drittvermarktung. Das Netz der Edeka-Nord-Filialen hatte sich im Herbst erst die Axel-Springer-Tochter Framen gesichert.