Bernard Schönfuß stößt zu Easescreen als Sales Director für Deutschland. Laut Easescreen geschieht das im Zuge einer vertrieblichen Neuorientierung, zu der auch die Ernennung von Gregor Waldhauser als Sales Director North America und Mohyee Dorgham als Sales Director Middle East gehören. Zudem verließ vor kurzem Head of Sales International Stefan Pittl das Unternehmen Richtung Navoro.

Mit der Ernennung von Bernhard Schönfuß reagiert Easescreen auf Wunsch nach intensiverer und lokaer Betreuung des Vertriebschannels. „Bereits jetzt zeichnet uns exzellenter Customer Service aus, und wir tun alles, um Änderungen in der Kundenerwartung gerecht zu werden“, erklärt Zuzana Yalcin, Head of Marketing bei Easescreen.

Viel mit Easescreen gearbeitet

Als ehemaliger Geschäftsführer eines Medientechnologie-Systemhauses ist Bernhard Schönfuß mit den Details des indirekten Vertriebs von Easescreen bereits vertraut. Seine Erfahrungen aus erster Hand, sowohl als Easescreen-Kunde als auch als Betreuer von Easescreen-Endanwendern, sollen ihm dabei helfen, die Herausforderungen und Möglichkeiten der gesamten Sales-Kette zu verstehen.

Mit Blick auf die Herausforderungen des aktuellen Marktes unterstreicht Bernhard Schönfuß die anhaltende Relevanz von Digital Signage bei der Lösung von Problemstellungen in Unternehmen. Seine Strategie bestehe darin, Bewusstsein für die Möglichkeiten von Digital Signage zu schaffen und beispielsweise die Kommunikation in Unternehmen in den Vordergrund zu stellen, die in wirtschaftlich turbulenten Zeiten für den inneren Zusammenhalt besonders wichtig sei.