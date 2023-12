Ameria In der Wüste ganz groß

Mehr als 200.000 Fachbesucher kamen im Oktober zur Gitex Global nach Dubai. Mit 42 Hallen ist die weltgrößte IT-Messe längst dem Dubai World Trade Center Messegelände entwachsen. An der Dubai Marina entstand mit klimatisierten Zelten ein zweites Messegelände. Die Veranstalter der Gitex expandieren mit neuen Veranstaltungen in Marrakesch/Marokko (Gitex Africa) und ab 2025 in Berlin (Gitex Europe).

Ameria im Zentrum der Gitex

Seit Jahren gilt der doppelstöckige Messestand des emiratischen Telekommunikationsanbieter E& (früher Etisalat) als das Messehighlight. Vom Boden bis zur Decken leuchtet der Stand mit LED, dazwischen autonome Helikopter, Studien von Mercedes-Supersportswagen sowie Digital Signage- und Smart-Retail-Showcases globaler Anbieter. E& beschäftigt ein eigenes Scouting-Team, das weltweit nach neuen Innovationen sucht.

Auf der Euroshop in Düsseldorf entdeckte E& die Heidelberger Ameria – Non-Touch-Anbieter aus Heidelberg – und luden sie zur Gitex ein. Damit zog das deutsche Digital Signage-Start-up das große Los. Innerhalb von sechs Monaten entwickelte das 40-köpfige Ameria-Team sechs Touchpoint-Konzepte für Retail, Healthcare, Produktionsumgebungen und Vips, die Innovation Made in Germany präsentierten.

„Es war eine große Herausforderung für uns, aber es hat sich absolut gelohnt“, sagt Ameria Senior Vice President Strategy & Business Development Johannes Tröger im invidis-Gespräch. „Wir waren mit 10 Experten vor Ort, betreuten die Touchpoints während der fünftägigen Messe und generierten Hunderte von Leads.“

Ameria ist mit eigenen Ständen an vielen Messen beteiligt, auf der ISE sogar mit mehr als einem. So war es ein neues Erlebnis auch mal Unteraussteller auf einem viele Millionen Euro teuren Messestand zu sein, auf dem täglich mehrere Dutzend Minister und VIPs mit großer Entourage zu Besuch kommen. „Die professionelle Art und Weise, mit der E& den ganzen Messeauftritt organisiert hat, Hunderte von Mitarbeiter koordiniert und wie strukturiert Partner integriert wurden, war faszinierend.“

Whispersuite im Hotel

Neben dem über 1000 Quadratmeter großen Stand von E& war Ameria zusätzlich mit einer eigenen Suite in einem benachbarten Hotel vertreten. In exklusiver Atmosphäre konnten Partner und Kunden hier Amerias Airframe-Interaktivitäten nutzen, mit Ingenieuren sprechen und einen Blick auf die kommenden neuen Produkte von Ameria werfen.

Mehr als nur eine Messe

Das zehnköpfige Ameria-Team konnte nicht nur Hunderte von Leads generieren – darunter mit einen paar Dutzend mit hohem Potenzial –, sondern auch namhafte regionale Partner gewinnen. Denn Dubai alleine reicht in der GCC schon lange nicht mehr – der große Markt der kommenden Jahre ist Saudi Arabien.

„Die Messe hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen in Bezug auf Reichweite und Qualität der Kontakte. Wir freuen uns, mit führenden Integratoren unsere Non-Touch-Technologie in die Emirate, nach Saudi Arabien und weiter in die Region zu bringen. Für uns beginnt ein spannendes neues Kapitel.“

Hier ein paar Video-Impressionen des Ameria-Auftritts bei E& auf der Gitex: